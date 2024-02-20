Общество 20.02.2024 в 17:23

МЧС России строит новый центр приема космической информации

Космический мониторинг позволяет оперативно узнавать о природных пожарах и гидрологической обстановке

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Текст: Ольга Лазарева
МЧС России строит новый центр приема космической информации
Сейчас система космического мониторинга МЧС России состоит из четырех собственных станций приема космических снимков.

Еще две организованы совместно с Роскосмосом. Также четвертый год подряд в Якутске базируется мобильный приемо-передающий комплекс. Он возобновит работу к началу апреля. С его помощью специалисты контролируют паводковую и лесопожарную обстановки на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

«Еще один центр приема космической информации возводится в Анадыре. Он позволит прикрыть территорию Арктической зоны, а также использовать ресурсы всей отечественной орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, в том числе и перспективной. Его открытие запланировано на конец года», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

На сегодняшний день МЧС России получает информацию с 14 отечественных космических аппаратов. В этом году Роскосмос планирует запуск еще шести спутников. Информация с них также будет поступать в МЧС России.

Увеличение спутниковой группировки позволит повысить оперативность доведения информации о природных пожарах и гидрологической обстановке, - сообщили в МЧС России. 

Фото: скриншот
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