МЧС России строит новый центр приема космической информации

Сейчас система космического мониторинга МЧС России состоит из четырех собственных станций приема космических снимков.Еще две организованы совместно с Роскосмосом. Также четвертый год подряд в Якутске базируется мобильный приемо-передающий комплекс. Он возобновит работу к началу апреля. С его помощью специалисты контролируют паводковую и лесопожарную обстановки на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.«Еще один центр приема космической информации возводится в Анадыре. Он позволит прикрыть территорию Арктической зоны, а также использовать ресурсы всей отечественной орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, в том числе и перспективной. Его открытие запланировано на конец года», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.На сегодняшний день МЧС России получает информацию с 14 отечественных космических аппаратов. В этом году Роскосмос планирует запуск еще шести спутников. Информация с них также будет поступать в МЧС России.Увеличение спутниковой группировки позволит повысить оперативность доведения информации о природных пожарах и гидрологической обстановке, - сообщили в МЧС России.Фото: скриншот