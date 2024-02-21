Общество 21.02.2024 в 06:00

Дачники Бурятии могут получить уголовку за красивый сад

Выращивание на участке вьюнка может закончится длительным тюремным заключением
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Текст: Дмитрий Родионов
Дачники Бурятии могут получить уголовку за красивый сад
В стране продолжается эпопея запретов. Правительство РФ внесло в список сильнодействующих препаратов 12 новых позиций, среди которых значатся наркосодержащие растения, такие как гармала, ипомея трехцветная, турбина щитковидная и др.
 
Наибольшее внимание чиновников привлекла ипомея трехцветная, по-простому вьюнок, который содержит в своем составе эргин (LSA) - производное лизергиновой кислоты. Это токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством.

Согласно постановлению, за выращивание десяти и более кустов ипомеи грозит наказание по ст. 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В Госдуме прокомментировали новый запрет. «На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», - сообщил РИА «Новости» депутат Сергей Гаврилов.

По его словам, «уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы».

Между тем в Улан-Удэ в магазинах садоводов уже начали срочно снимать с прилавков пакетики с вьюнком. А на маркетплейсах цена пакетиков с ипомеей снизилась на 90%. Впрочем, с сегодняшнего дня покупка пакетика с вьюнком стала преступлением и, учитывая сложившуюся уголовную практику, на уже заказанные пакетики необходимо оформлять отказы.

Добавим, что борьба с вьюнком поручена Госнаркоконтролю и МВД, которые, в свою очередь, в ближайшее время вынесут предписания председателям дачных кооперативов об уничтожении декоративных растений у дачников. С наступлением вегетативного периода весьма вероятны рейды по дачным участкам в поисках вьюнков.

Отметим, статья 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. А за те же деяния, но совершенные «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», а также «в особо крупном размере» можно получить до восьми лет колонии.

Фото: «Номер один»
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