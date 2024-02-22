Увольнение и неиспользованный отпуск

Вопрос: «Положена ли при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск?»

Эдуард Б.

При увольнении работник имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Но иногда работодатель это право игнорирует.

Работник, чьи права пытается нарушить работодатель, должен опираться на 17 ст. ТК РФ, согласно которой за каждый отработанный год сотруднику обязаны предоставить 28 дней отпуска, а некоторым категориям сотрудников - больше.

При этом исключается период декрета, отпуск за свой счет свыше 14 дней в году, а также прогулы.

Если месяц отработан не полностью, то 15 календарных дней и более округляются до полного месяца, а если менее, то он не учитывается при определении остатка отпуска.

Если сотрудник отработал 11 полных месяцев, то компенсация за отпуск производится как за полный год. Если отработано меньше, то компенсация пропорционально отработанному времени.

В случае сокращения или ликвидации предприятия в первый год работы сотруднику полагается полная компенсация за отработанный период от 5,5 до 11 месяцев.

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается на основе среднего дневного заработка за каждый календарный день отпуска. Выплата компенсации производится в день увольнения.