Общество 21.02.2024 в 09:12

Жители Бурятии смогут защититься от мошенников

Госдума одобрила закон о самозапрете на выдачу кредитов и займов
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии смогут защититься от мошенников
Госдума одобрила закон о самозапрете на выдачу потребительских кредитов и займов. Согласно документу, самозапрет можно будет оформить с 1 марта 2025 года. Подать заявление для установления или снятия запрета можно сколько угодно раз, отмечается в документе.

Для многих жителей Бурятии этот закон станет спасением их финансов. Так, по данным МВД Бурятии, в 2023 году жертвами интернет-преступников в республике стали без малого 1800 человек, в основном пенсионеры. Потери составили около 700 млн рублей, из которых вернуть удалось крайне незначительные суммы.

Как отметили инициаторы закона о самозапрете кредитов, его принятие даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные.

Для установления запрета жителям Бурятии надо будет подать заявление через МФЦ в квалифицированные бюро кредитных историй. Также появится возможность направить такое заявление через «Госуслуги». Там же можно отменить запрет. Для получения услуги нужен ИНН.

Фото: «Номер один»
Теги
кредитование мошенничество

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