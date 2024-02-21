Общество 21.02.2024 в 09:25
В Улан-Удэ матери, удочерившей ребенка, отказали в получении пособия
Прокуратура встала на защиту женщины
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению женщины, удочерившей ребенка, о несогласии с отказом в получении единовременного пособия при его рождении.
Установлено, что отделением фонда социального страхования республики заявителю отказано в назначении пособия в связи с пропуском 6-месячного срока с момента рождения ребенка. Женщина удочерила ребенка в возрасте 2 лет, при его рождении родители данное пособие не получали.
В интересах прав несовершеннолетней прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на уполномоченный орган обязанности назначить и выплатить жительнице г. Улан-Удэ единовременное пособие.
Советский районный суд г. Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
Фото: Pixabay.com
Установлено, что отделением фонда социального страхования республики заявителю отказано в назначении пособия в связи с пропуском 6-месячного срока с момента рождения ребенка. Женщина удочерила ребенка в возрасте 2 лет, при его рождении родители данное пособие не получали.
В интересах прав несовершеннолетней прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на уполномоченный орган обязанности назначить и выплатить жительнице г. Улан-Удэ единовременное пособие.
Советский районный суд г. Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
Фото: Pixabay.com
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