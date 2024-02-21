В Бурятии фельдшерские акушерские пункты и врачебные амбулатории не были оснащены необходимым медоборудованием

Выяснилось, что в фельдшерских акушерских пунктах улусов Хилгана, Борогол, Соел, Уржил и врачебных амбулаториях сел Баянгол и Улюн отсутствует оснащение необходимым для оказания медицинских услуг оборудованием, в том числе фонендоскопом, набором для проведения коникотомии, анализатором гемоглобина крови, тонометром, стерилизатором, пульсоксиметром.В связи с этим прокуратура района в суд направила исковое заявление о возложении на Министерство здравоохранения республики обязанности обеспечить финансирование, на Баргузинскую центральную районную больницу - приобрести медицинские приборы и устройства.Баргузинский районный суд иск прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило.