В боях на Донбассе героически погиб оператор РЭБ из Бурятии

18 января 2024 года в ходе спецоперации погиб уроженец Еравнинского района, 49-летний старший оператор РЭБ, гвардии ефрейтор Владимир Егоров. За героизм и отвагу при выполнении боевых задач он награжден орденом Мужества посмертно, сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7».Владимир Егоров родился 2 мая 1974 года. После окончания Сосново-Озёрской школы учился в СПТУ-31. Затем был призван в армию, службу проходил в Кяхтинском погранотряде. После демобилизации работал в различных учреждениях и организациях района. С 2007 года работал вахтовым методом на строительстве дорог в различных организациях. Был востребованным оператором-машинистом АБЗ.В сентябре 2022 года Владимира Егорова призвали на службу в рамках частичной мобилизации. С ноября он находился на линии боевого соприкосновения. В январе 2023 года получил проникающее осколочное ранение в левую ногу и контузию. Несмотря на возможность комиссоваться, после лечения вновь ушел на спецоперацию«Владимир Егоров был честным, отзывчивым, очень добрым человеком. У него остались сестра и племянники», - сообщили в чате.Фото: «Еравна-инфо.24/7»