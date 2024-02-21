В Улан-Удэ ветеран СВО провел мастер-класс для кадетов

Вадим Таюрский, педагог Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания города Улан-Удэ, сегодня в Штабе общественной поддержки Республики Бурятия вместе с другими педагогами провел мастер-класс для кадетов и учеников Центра по сборке и разборке автомата АК-74.Он участник специальной военной операции. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью Суворова.Вадим Таюрский рассказывает школьникам об истории нашей страны, о воинском долге и чести, подвигах российских солдат, делится с ребятами и историями о своей службе в армии, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.Фото: скриншот