Общество 21.02.2024 в 14:19

В Улан-Удэ ветеран СВО провел мастер-класс для кадетов

Вместе с наставником школьники собирали и разбирали автомат АК-74
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ ветеран СВО провел мастер-класс для кадетов
Вадим Таюрский, педагог Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания города Улан-Удэ, сегодня в Штабе общественной поддержки Республики Бурятия вместе с другими педагогами провел мастер-класс для кадетов и учеников Центра по сборке и разборке автомата АК-74.

Он участник специальной военной операции. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью Суворова.

Вадим Таюрский рассказывает школьникам об истории нашей страны, о воинском долге и чести, подвигах российских солдат, делится с ребятами и историями о своей службе в армии, - сообщили в мэрии Улан-Удэ. 

Фото: скриншот 
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