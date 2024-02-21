Специалисты Управления Россельхознадзора обследовали около 14000 партий семян

Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия с начала года провели 12 выездных обследований мест реализации пакетированных семян в городе Улан-Удэ. Обследовали около 14000 партий семян, 81 из которых реализуются с нарушениями законодательства РФ.В реализации находились семена, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с вымышленными названиями: томаты «Кулак Поддубного», «Кот бегемот», «Севрюга», «Шоколадное чудо», «Ослиные уши», морковь «Медовый поцелуй» и др. Кроме того, установлена реализация семян с несоответствующей маркировкой.Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, реализующим семена с нарушениями требований законодательства, объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушений и предложено снять с реализации незарегистрированные семена и семена без соответствующей маркировки.Фото: Россельхознадзор РБ