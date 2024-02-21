Театр «Байкал»







Национальный музей





Национальная библиотека







«Город трудовой доблести»







Модельные библиотеки







Дома культуры







Обновление детских школ искусств







Дом культуры в Кяхте







Реконструкция театра кукол «Ульгэр»





Бурятия продолжает двигаться вперед, стремясь к стабильному развитию региона. В каждом районе запущены важные проекты, которые включают строительство новых дорог, современных домов культуры, сети библиотек и многого другого. Более того, постоянно обновляется техническая база республики – власти приобретают новую технику для улучшения жизни местных жителей, такую как автобусы, трамваи, и современное медоборудование для городских и районных больниц. Успехи Бурятии связаны с прямым участием президента России Владимира Путина. Его руководство и принятые поручения оказывают существенное влияние на каждый из этих проектов, гарантируя их успешную реализацию. Предлагаем вспомнить наиболее значимые достижения, выполненные в Бурятии за последние несколько лет в сфере культуры.Театр «Байкал» – гордость Бурятии. Но долгие годы у него не было своего дома. Теперь здание для театра будет построено. Его площадь составит почти 19 тыс. квадратных метров. Там будут театрально-концертный зал на 1000 мест с амфитеатром и балконом, а также сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и технологическим оборудованием. «Малый зал» с трансформируемыми креслами площадью 324 м2; четыре балетных зала, оркестровый репетиционный зал, хоровой репетиционный зал, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи, видеозаписи, фотостудия и другие помещения.Также запланирована культурно-досуговая часть в виде школы танца и музыки, помещений творческого досуга. Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг здания будет благоустроена: появятся необходимые подъезды и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и озеленение. Само здание, подъезды к нему и автостоянка будут обеспечены всем необходимым для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.Национальный музей будет построен благодаря мастер-плану развития Улан-Удэ, одобренному лично президентом страны во время визита в Бурятию. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Главный музей республики станет точкой притяжения для гостей и жителей республики на берегах Байкала. В начале февраля в основание нового здания Национального музея Бурятии заложили священный сосуд «Бумпа».Здание Национального музея будет построено на полуострове на реке Уда, в самом центре города. Основная архитектурно-художественная концепция здания базируется на архитектурной интерпретации цветка Ая-ганга. Таким образом, здание музея республики представлено в виде четырех символических лепестков-блоков, объединённых вокруг многофункционального ядра. Центральное многофункциональное пространство оформлено как экспозиция по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три главные направления музея – историю, культуру и природу, им и будут посвящены отдельные символичные «лепестки» здания.Главную часть центрального блока – «ядра» здания – занимает многосветное, то есть открытое на несколько этажей, универсальное пространство. На этажах ниже размесятся музейные хранилища – скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружия, мебели, техники. В блоке с главным входом для посетителей, с вестибюлем, гардеробами, санузлами, также разместится детский центр с мастерской рисунка и живописи, кабинетом истории искусств и другими помещениями, кафе, конференц-зал, библиотека, служебные и бытовые помещения.Национальная библиотека Бурятии имеет статус особо ценного объекта культурного наследия Бурятии. Президент Путин на запуске нового корпуса библиотеки сказал, что «открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии».В новых корпусах библиотеки разместились отдел редких и ценных книг, абонемент, зал литературы по культуре и искусству, литературно-музыкальная гостиная, сектор оцифровки, каталожный зал, учебный компьютерный класс. На крыше библиотеки оборудована смотровая площадка, откуда открывается замечательный вид на центр Улан-Удэ. Здание оснащено лифтами, системой «телелифт» для автоматизированной доставки книжных фондов, комнатами для общения и отдыха, в том числе и игровой детской комнатой.В сентябре 2023 года президент подписал указ о присвоении столице Бурятии этого звания: «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».С инициативой увековечить трудовой подвиг улан-удэнцев в годы Великой Отечественной войны к президенту России во время посещения им столицы Бурятии в марте 2023 года обратился профсоюз Улан-Удэнского авиазавода. Владимир Путин идею поддержал, после чего началась большая работа по оформлению документов. К ней подключились госархив Бурятии, ученые ИМБИТ СО РАН, которые в кратчайший срок представили необходимые исторические документы, свидетельствующие о трудовом подвиге улан-удэнцев в годы войны. После было издано постановление Народного Хурала о ходатайстве президенту РФ, направлено обращение главы Бурятии Алексея Цыденова в Российскую академию наук и президенту России. Уже в июне 2023 года было получено экспертное заключение РАН о наличии оснований для присвоения Улан-Удэ почетного звания РФ «Город трудовой доблести».В честь этого события в столице Бурятии будет возведена памятная стела. Планируется, что она будет размещена в парке «Мемориал Победы».С 2018 года в рамках национального проекта «Культура» в республике создано 14 модельных библиотек (дизайн-проекты пяти из них признаны лучшими в России), для сельских районов Бурятии создано пять виртуальных концертных залов.Так, модельная библиотека появилась в 113-м квартале в Улан-Удэ. Она получила из федерального бюджета 5 миллионов рублей для своего переформатирования. На эти средства были приобретены книги, мебель, произошло обновление дизайна и оснащение интерактивным оборудованием. В интерьере преобладают необычные дизайнерские элементы: «парящие стеллажи», «летящие светильники в виде раскрытых книг», декоративная светящаяся стена «город».В библиотеке появился удобный многоместный читальный зал, детская игровая интерактивная комната, интернет-зона на девять мест, гардеробная комната. Также увеличена скорость интернет-соединения. Читатели могут пользоваться общероссийскими библиотечными электронными ресурсами: Национальной электронной библиотекой и Национальной электронной детской библиотекой.С 2018 года в Бурятии капитально отремонтированы 76 сельских домов культуры, 11 детских школ искусств, 2 музея, 1 театр и 1 библиотека. Кроме того, в рамках национального проекта «Культура», который работает по инициативе президента России, более 400 домов культуры Бурятии получили финансирование на свое развитие.Так, в ноябре прошлого года благодаря поддержке президента в Баргузинском районе открыли сразу два дома культуры – в селе Шапеньково и улусе Борогол. В Доме культуры села Шапеньково капитальный ремонт не проводился со времени основания в 1939 году. Там капитально отремонтированы кровля, перекрытие, системы отопления, электро- и водоснабжения, полы, проведены внутренние и внешние отделочные работы, благоустроена прилегающая территория.В улусе Борогол здание дома культуры было 1965 года постройки. Благодаря средствам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» там заменили кровлю, перекрытия потолков и пола, сети электроснабжения, установили сантехнику, пожарную сигнализацию, провели внутреннюю отделку, обновили фасад. После ремонта сельчане хотят создать здесь фольклорную группу.В рамках национального проекта «Культура» оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 6 детских школ искусств. Новое оборудование получили 1 театр и 3 музея. 5 автоклубов уехали в районы республики.Новая Детская школа искусств была открыта летом прошлого года в Бичуре. Её построили благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Новое двухэтажное здание имеет общую площадь 992 кв. м и вмещает более ста человек. Стоимость строительства составила 118 млн рублей.В школе есть концертный зал на 102 места, хореографический зал, летняя творческая площадка и игровая зона. Дополнительно к действующим классам по фортепиано, русским народным инструментам, живописи и декоративно-прикладному искусству добавится хореография, эстрадное пение, керамика и другие кружки.Масштабный дом культуры в центре Кяхты будет построен в 2024 году. Проект выполнен в купеческом стиле, соответствующем историческому наследию. Двухэтажное здание вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, студию звукозаписи, музейно-выставочные площади, а также помещения для репетиций и занятий в секциях.Дом культуры построят в едином архитектурном стиле города, благодаря этому будущее здание впишется в архитектурный ансамбль исторического центра Кяхты. Масштабный объект, стоимостью почти миллиард рублей, возводят в рамках Дальневосточной субсидии, выделенной субъекту по поручению президента России Владимира Путина. Для жителей города объект действительно долгожданный. Раньше на этом месте было аварийное здание ДК. Его снесли, а весной 2023 года здесь началось строительство будущего Дома культуры.Здание театра является памятником истории федерального значения. После завершения работ площадь театра станет вдвое больше и составит 4,5 тыс. квадратных метров, а зрительный зал сможет вместить почти 200 человек. Масштабная реконструкция театра кукол «Ульгэр» стартовала в Улан-Удэ в феврале 2022 года.У здания на улице Ленина, 46 богатая история. В нем в разные годы размещались Совнарком, Русский драматический театр, музыкально-драматический театр, из которого образовались Театр оперы и балета и Бурятский театр драмы, Музей природы и «Ульгэр». Спустя сто лет с постройки, в 2017 году, здание признали аварийным и закрыли. С этого момента «Ульгэр» переехал в жилой дом на ул. Свердлова, 6В и ставит спектакли на маленькой сцене для 50 зрителей. Всему коллективу уже не терпится вернуться в родной дом с большой сценой и залом на 200 человек.Какие-либо грандиозные перепланировки здания строго запрещены, стены памятника должны остаться в сохранности. Поэтому основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Нетронутыми останутся исторические блоки и стены, а на крыше вернут прежний облик парапету. При этом здание будет отвечать современным требованиям, деревянные перекрытия заменятся железобетонными, а стены и фундамент усилятся.Фото: «Номер один», мэрия Улан-Удэ, правительство Бурятии