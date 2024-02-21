Общество 21.02.2024 в 14:46
В Улан-Удэ пройдет Фестиваль гастрономического туризма «Гастрокэмп Бурятия»
В рамках проекта запланирована презентация бурятской местной продукции
Текст: Ольга Лазарева
С 5 по 11 марта в городе Улан-Удэ пройдет Фестиваль гастрономического туризма «Гастрокэмп Бурятия».
В рамках проекта запланирована презентация бурятской местной продукции, обсуждение вопросов экологически чистого производства продуктов питания, будет разработано меню новой бурятской кухни из локальных продуктов местности.
Проект включает 4 части: деловую, образовательную, фестивальную и презентационную, сообщили в Минтуризме Бурятии.
В рамках проекта запланирована презентация бурятской местной продукции, обсуждение вопросов экологически чистого производства продуктов питания, будет разработано меню новой бурятской кухни из локальных продуктов местности.
Проект включает 4 части: деловую, образовательную, фестивальную и презентационную, сообщили в Минтуризме Бурятии.
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