В Улан-Удэ пройдет Фестиваль гастрономического туризма «Гастрокэмп Бурятия»

С 5 по 11 марта в городе Улан-Удэ пройдет Фестиваль гастрономического туризма «Гастрокэмп Бурятия».В рамках проекта запланирована презентация бурятской местной продукции, обсуждение вопросов экологически чистого производства продуктов питания, будет разработано меню новой бурятской кухни из локальных продуктов местности.Проект включает 4 части: деловую, образовательную, фестивальную и презентационную, сообщили в Минтуризме Бурятии.