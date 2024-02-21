Военным из Бурятии передают современный прибор для измерения скорости пули

Военным из Бурятии в зону СВО передан хронограф для баллистических измерений. Современный аппарат по точности и надежности превосходит классический вариант. Он поможет военным определять скорость полета практически любого снаряда, будь то мощные винтовки или обычное оружие.В ближайшее время его доставят бойцам на передовую, сообщает пресс-служба правительства РБ со ссылкой на ТГ-канал «Поддержим наших».Фото: скриншот