Бурятия продолжает двигаться вперед, стремясь к стабильному развитию региона. В каждом районе запущены важные проекты, которые включают строительство новых дорог, современных домов культуры, сети библиотек и многого другого. Более того, постоянно обновляется техническая база республики – власти приобретают новую технику для улучшения жизни местных жителей, такую как автобусы, трамваи, и современное медоборудование для городских и районных больниц. Успехи Бурятии связаны с прямым участием президента России Владимира Путина. Его руководство и принятые поручения оказывают существенное влияние на каждый из этих проектов, гарантируя их успешную реализацию. Предлагаем вспомнить наиболее значимые достижения, выполненные в Бурятии за последние несколько лет в сфере экологии.Бурятия вошла в период многоводья. В 2020 году предложение о реконструкции старых улан-удэнских дамб поддержал президент России. В Улан-Удэ уже построили новые дамбы пятиметровой высоты: протяженностью 3,5 километра в центре столицы Бурятии и 1,3 километра в районе очистных сооружений города.Дамба в центре Улан-Удэ была построена ещё в 1970-х годах, но со временем в потенциально затопляемую зону стало попадать более 60 гектаров земли, где расположены здания и живут люди. Такую угрозу необходимо было устранить. В 2020 году предложение о реконструкции старых дамб поддержал президент. Благодаря прямому поручению Владимира Путина удалось построить этот важный объект. На строительство было выделено 499 млн рублей.Дамба позволит защитить от паводков не только набережную и объекты, которые планируют построить здесь в ближайшее время, но и всю центральную часть Улан-Удэ. Она рассчитана на максимальный уровень воды.Новая 4-километровая дамба в поселке Наушки защищает от затоплений почти 3,5 тыс. человек, железную дорогу, линию электропередачи, социально-культурные и хозяйственные объекты. На ее строительство направлено более 471 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.Средняя высота дамбы – 3,1 метра, каменная наброска позволит задержать паводок на пути к жилой застройке. За последние 30 лет населённый пункт затапливало шесть раз, вода повреждала частный сектор, инфраструктуру, сенокосы. Паводки интенсивно разрушали берег реки, после одного из них береговая линия отступила на 10 метров. Новая дамба сможет обезопасить 18 гектаров площади и предотвратить возможный ущерб в 1,9 миллиарда рублей.Для сохранения чистоты Байкала президент страны поручил построить в Бурятии 21 очистное сооружение, включая основные – в Улан-Удэ и прибрежных районах Бурятии. Первые очистные запустили на берегу Байкала – в поселке Выдрино Кабанского района.Сегодня идет строительство правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, началось строительство в Северобайкальске. Получено положительное заключение госэкспертизы на проект очистных в Баргузинском и Кяхтинском районах.Новые очистные сооружения построят и в поселке Каменск Кабанского района. Объект сможет принимать и очищать не менее 3300 кубометров сточных вод в сутки. Очистка сточных вод будет идти в заводских блочно-модульных сооружениях с применением классической технологии. После чего качество стоков будет соответствовать природоохранным нормам. Действующие очистные в поселке Каменск построили еще в 1980 году. Они морально и физически устарели, а также не дотягивают до необходимых норм.В 2023 году по федеральному проекту «Чистая страна» полностью рекультивированы 2 свалки в городах Кяхта и Закаменск общей площадью 11,24 га и объемом 233,9 тыс. кубических метров.Так, в Кяхте ликвидировали свалку объемом 173,6 тыс. кубометров в Ильмовой пади. С 2022 года подрядчик провёл там три этапа работ: подготовительный, технический и биологический. В 2023 году работы были завершены, а земля на площади 7,24 га восстановлена. Здесь создан плодородный слой почвы, внесены удобрения и засеяна поверхность свалки.В Закаменске ликвидировали свалку, которая занимала 4 га и имела 60 тыс. кубометров отходов. С 2022 года подрядчик провёл здесь подготовительный и технический этапы, а в 2023 году завершил биологический этап. Рекультивация этой свалки полностью завершена.Также в 2023 году завершился технический этап рекультивации свалки в Северобайкальске, расположенной в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. С участка площадью 3,5 га исключили негативное воздействие от отходов и загрязненного грунта в объеме 186 тыс. кубометров.Кроме того, по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» ликвидировано 10 свалок площадью 23,39 га вблизи населенных пунктов в Кабанском районе.За четыре года Республиканским агентством лесного хозяйства приобретено 238 единиц лесопожарной техники: автоцистерны, вездеходы, грузопассажирские автомобили, бульдозеры, тракторы и др. Более 88,5% всех лесных пожаров в Бурятии ликвидируются в первые сутки.Так, летом прошлого года на вооружение сотрудников Кикинского лесхоза поступили два новых квадроцикла. Лесники используют их для доставки лесопожарного оборудования и воды, а также для разведки лесных пожаров. Квадроциклы имеют мощность в 67 л.с. Это высококлассные, современные машины. Они стали отличным подспорьем для работы в лесах и помогают как в тушении пожаров, так и во время патрулирования леса.Проекты восстановления лесов в Бурятии реализуются по инициативе президента России В. В. Путина. За четыре года – с 2019 – заготовлено 2 433 кг семян сосны. Искусственное лесовосстановление проведено на площади 5 тыс. гектаров. Высажено свыше 65 млн штук сеянцев.По итогам 2023 года Бурятия оказалась в числе лучших по воспроизводству лесов в дальневосточном федеральном округе. План работ составил 1,8 тыс. га, фактически он был выполнен на площади 4,1 тыс. га, что превысило предполагаемые показатели более чем в 2 раза. Также в прошлом году лесокультурные мероприятия были перевыполнены на 14%.Мониторинг ранее выполненных работ по лесовосстановлению показал, что приживаемость молодняка составляет 80,1%. Это говорит о высоком качестве лесовосстановительной деятельности в республике.Блaгoдapя гpaнтy в 2022 году на З00 млн рублей национального пpoeктa «Typизм и индустрия гостеприимства» в республике создали 19 модульных гостиниц нa 211 нoмepoв. Еще 200 мoдyльныx нoмepoв в процессе строительства, нa этo уже выдeлeнo 2З0 млн pyблeй в 2023 году из фeдepaльнoгo бюджeтa и 84,2 млн будет выделено в 2024-м. Мoдyльныe гocтиницы вoзвoдятcя в paйoнax, нaибoлee пoпyляpныx cpeди тypиcтoв: Зaигpaeвcкoм, Kaбaнcкoм, Бapгyзинcкoм, Tyнкинcкoм, Зaкaмeнcкoм.Создаваемые модульные гостиницы являются круглогодичными, соответствуют климатическим условиям и условиям окружающей среды места расположения, имеют спальню, санузел, водоснабжение, электроснабжение, естественную вентиляцию, кондиционер и отопление.Строительство быстровозводимых модулей – это мировой тренд последних лет. Сегодня сеть модульных некапитальных мест размещения — это не только возможность быстро нарастить номерной фонд в соответствии с климатическими особенностями республики, но и новая возможность поддержать предпринимателей. Они позволят воплотить в жизнь комфортные, безопасные и эстетически привлекательные проекты.Фото: «Номер один», правительство Бурятии