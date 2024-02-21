Общество 21.02.2024 в 16:00

Спортивный лагерь «Старт» готов к приему детей

В каждой комнате есть свой санузел и душевая
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Текст: Ольга Лазарева
Спортивный лагерь «Старт» готов к приему детей
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил о позитивной новости. 

- Друзья, вчера мы открыли спортивный лагерь «Старт». Теперь ребятишки могут тут отдыхать и заниматься спортом. Корпуса теплые, красивые и просторные. В каждой комнате есть свой санузел и душевая.

По поручению президента Владимира Путина подобные лагеря по федеральной программе возводят еще в 16 регионах России. Но, благодаря слаженной работе администрации города и подрядчиков, мы закончили строительство одними из первых в стране. Вчера на открытии по видеосвязи присутствовали Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и наш лагерь они назвали одним из самых лучших в России. Уверен, детишкам тут понравится, - написал мэр в соцсетях. 

Напомним, лагерь находится в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Лагерь сможет принимать юных спортсменов не только в летнее время, но и круглый год. 

Общая площадь одного корпуса 450 кв.м. Каждый имеет 14 спальных комнат со своим санузлом и душевой, чего до сих пор не было ни в одном лагере. Также появятся помещения для хранения различного инвентаря, большая игровая. 

В каждой спальне будут жить по четыре человека, а в комнатах для маломобильных детей по два человека. Помимо этого, на территории обустроят тротуарные дорожки, установят скамейки с урнами, освещение и арт –объект – пьедестал с подсветкой и логотипом «Старта». Если раньше лагерь мог принимать одновременно порядка 150 детей, то теперь здесь смогут отдыхать 200 человек.

Фото: скриншот 

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