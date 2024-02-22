Общество 22.02.2024 в 09:30

Прокуратура Бурятии объявила предостережения ПАО ТГК-14, ОАО Селенгинскому ЦКК и еще ряду организаций

На встрече обсудили ликвидацию задолженности по зарплате и предотвращение фактов производственного травматизма
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Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Бурятии объявила предостережения ПАО ТГК-14, ОАО Селенгинскому ЦКК и еще ряду организаций
В прокуратуре республики под председательством заместителя прокурора республики Светланы Козловой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и иным правонарушениям в сфере трудовых отношений.

В совещании приняли участие представители министерства экономики республики, регионального отделения Социального фонда России, Государственной инспекции труда в республике, управлений Росреестра по республике, Федеральной налоговой службы по республике, ФССП России по республике, следственного управления Следственного комитета России по республике, Республиканского агентства занятости населения, Союза «Объединения профсоюзов Республики Бурятия».

Участвующие обсудили проблемные вопросы ликвидации задолженности по заработной плате, предотвращения фактов производственного травматизма в республике.

В связи с образовавшейся задолженностью по заработной плате, нарушениями законодательства в сфере охраны труда, повлекшими несчастные случаи на производстве, заместитель прокурора республики руководителям предприятий ООО «ЖКХ Сибирь», ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», ПАО «ТГК-14» объявила предостережения о недопустимости нарушения закона.

По результатам встречи на контроль поставлены вопросы своевременной выплаты заработной платы, выработаны мероприятия по профилактике нарушений в сфере охраны труда.
 

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