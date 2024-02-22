В Улан-Удэ строителям многоквартирных домов постоянно задерживают зарплату

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ проверила исполнение трудового законодательства в деятельности организации, занимающейся строительством многоквартирных домов в г. Улан-Удэ.Установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ работодатель несвоевременно выплачивал работникам заработную плату с июня по сентябрь 2023 года. Также в декабре 2023 года 11 работникам оплата отпускных произведена с нарушением установленных сроков.При этом денежная компенсация за задержку выплаты оплаты труда и отпускных не начислялась и выплачивалась.В целях защиты трудовых прав граждан прокурор района внес представление генеральному директору предприятия, по результатам рассмотрения которого 169 работникам выплачена компенсация за период задержки выплаты.Также по инициативе прокуратуры генеральный директор привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей.