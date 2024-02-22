Общество 22.02.2024 в 10:04
В Улан-Удэ строителям многоквартирных домов постоянно задерживают зарплату
При этом денежная компенсация за задержку выплаты оплаты труда и отпускных не начисляется
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ проверила исполнение трудового законодательства в деятельности организации, занимающейся строительством многоквартирных домов в г. Улан-Удэ.
Установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ работодатель несвоевременно выплачивал работникам заработную плату с июня по сентябрь 2023 года. Также в декабре 2023 года 11 работникам оплата отпускных произведена с нарушением установленных сроков.
При этом денежная компенсация за задержку выплаты оплаты труда и отпускных не начислялась и выплачивалась.
В целях защиты трудовых прав граждан прокурор района внес представление генеральному директору предприятия, по результатам рассмотрения которого 169 работникам выплачена компенсация за период задержки выплаты.
Также по инициативе прокуратуры генеральный директор привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей.
Установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ работодатель несвоевременно выплачивал работникам заработную плату с июня по сентябрь 2023 года. Также в декабре 2023 года 11 работникам оплата отпускных произведена с нарушением установленных сроков.
При этом денежная компенсация за задержку выплаты оплаты труда и отпускных не начислялась и выплачивалась.
В целях защиты трудовых прав граждан прокурор района внес представление генеральному директору предприятия, по результатам рассмотрения которого 169 работникам выплачена компенсация за период задержки выплаты.
Также по инициативе прокуратуры генеральный директор привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей.
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