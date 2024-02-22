Общество 22.02.2024 в 10:26

В Бурятии морозы ослабнут с 23 февраля

Под влиянием южного циклона температура днем будет -13, -18
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии морозы ослабнут с 23 февраля
23-24 февраля в республике ожидается влияние южного циклона, ослабление морозов, временами снег.

Преобладающая температура ночью -23,-29, днем -13,-18.

25-26 февраля преимущественно без осадков, умеренно-морозная погода. Ветер слабый до умеренного. 

Преобладающая температура ночью -26,-31, местами до -32,-37, днем -14,-19.
 


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