Общество 22.02.2024 в 10:26
В Бурятии морозы ослабнут с 23 февраля
Под влиянием южного циклона температура днем будет -13, -18
Текст: Ольга Лазарева
23-24 февраля в республике ожидается влияние южного циклона, ослабление морозов, временами снег.
Преобладающая температура ночью -23,-29, днем -13,-18.
25-26 февраля преимущественно без осадков, умеренно-морозная погода. Ветер слабый до умеренного.
Преобладающая температура ночью -26,-31, местами до -32,-37, днем -14,-19.
Преобладающая температура ночью -23,-29, днем -13,-18.
25-26 февраля преимущественно без осадков, умеренно-морозная погода. Ветер слабый до умеренного.
Преобладающая температура ночью -26,-31, местами до -32,-37, днем -14,-19.
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