Общество 22.02.2024 в 11:26

Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества

Баир Дарижапов обеспечивал мотострелкам бесперебойную связь и спас раненого
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Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
Уроженец села Кижинга, капитан Дарижапов Баир участвует в СВО с первых дней. В ходе одного из боев, капитан Дарижапов в должности командира роты связи выполнял задачу по обеспечению подразделений мотострелковой бригады спутниковой связью на позициях, ранее отбитых у ВСУ. Грамотно организованная, бесперебойная связь помогла  противостоять огневому воздействию противника и позволила мотострелкам вывести из строя несколько машин ВСУ и уничтожить около двух десятков националистов.

Кроме этого, капитан Дарижапов, во время боя грамотно оказал первую помощь раненному и эвакуировал его в безопасный район, чем сохранил жизнь сослуживца.

Указом президента Российской Федерации офицер награжден Орденом Мужества, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 

Фото: пресс-служба Восточного военного округа 

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