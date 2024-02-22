Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества

Уроженец села Кижинга, капитан Дарижапов Баир участвует в СВО с первых дней. В ходе одного из боев, капитан Дарижапов в должности командира роты связи выполнял задачу по обеспечению подразделений мотострелковой бригады спутниковой связью на позициях, ранее отбитых у ВСУ. Грамотно организованная, бесперебойная связь помогла противостоять огневому воздействию противника и позволила мотострелкам вывести из строя несколько машин ВСУ и уничтожить около двух десятков националистов.Кроме этого, капитан Дарижапов, во время боя грамотно оказал первую помощь раненному и эвакуировал его в безопасный район, чем сохранил жизнь сослуживца.Указом президента Российской Федерации офицер награжден Орденом Мужества, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Фото: пресс-служба Восточного военного округа