В Бурятии прокурор вступился за покусанную девочку

Любопытная история случилась в городе Северобайкальске. Если быть точнее, сама история для Бурятии стандартная – девочку покусала бродячая собака. Неожиданным стал финал этой истории, ведь за это нападение в итоге ответит мэрия города, и ответит рублем. Сумма, правда, смешная. Но начало положено.Весной прошлого года, 29 мая, в ЧУЗ «РЖД-Медицина» обратилась несовершеннолетняя девочка. Настоящее имя мы назвать, по понятным причинам, не можем, поэтому назовем ее Алиса.Врачам она показала следы нападения собаки и рассказала свою историю. По ее словам, в тот же день, около 11 часов утра, она шла домой. Возле подъезда одного из домов бездомная собака неожиданно напала на нее.Дело дошло до северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора, который решил найти и наказать виновных в произошедшем, а заодно и хоть как-то компенсировать девочке пережитый стресс.В своем исковом заявлении прокурор рассказал, что девочка из-за нападения «испытала нравственные и физические страдания». При этом за эти страдания отвечает муниципальное образование «город Северобайкальск», наделенное полномочиями по обращению с безнадзорными животными.Прокурор признает, такая работа в городе ведется, местная администрация даже заключила муниципальный контракт с благотворительным фондом защиты бездомных животных «Мухтар». Он обязался оказать услуги в том числе по отлову и транспортировке безнадзорных домашних животных.«Вместе с тем установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о том, что переданные МО «г. Северобайкальск» государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев реализованы ненадлежащим образом. Ответчиком обязанность к принятию мер по отлову безнадзорных животных на территории города Северобайкальска надлежащим образом не исполнена, в результате чего безнадзорной собакой на несовершеннолетнюю (Ф.И.О.) совершено нападение», - так в суде озвучил свою позицию прокурор.Сама девочка и ее законный представитель в суде рассказали, что помимо нравственных страданий она «в течение нескольких дней испытывала боль, не могла посещать занятия в цирковой школе, проходила лечение. В настоящее время испытывает страх перед собаками».Местная администрация пыталась свалить свою вину на фонд «Мухтар». Дескать, «на момент причинения вреда несовершеннолетнему полномочия по отлову безнадзорных животных, их транспортировка и содержание в приюте в соответствии с законом осуществлялись благотворительным фондом «Мухтар».Прокурор требовал заплатить девочке ущерб 25 тыс. рублей – сумма откровенно скромная. Даже на штраф для физического лица едва тянет, а тут целая администрация. Но Северобайкальский городской суд, несмотря на это, решил уменьшить ее еще почти в два раза. В итоге он решил обязать городскую мэрию заплатить девочке компенсацию морального вреда в 12 тыс. рублей.Казалось бы, сумма смешная и выглядит, скорее, как издевательство. Но обжаловать ее отправился не прокурор и не родители девочки, а местная администрация. Которая, видимо, рассудила, что и такой смешной выплаты покусанная девочка недостойна.«В апелляционной жалобе представитель ответчика администрации МО «город Северобайкальск» по доверенности Викулова И. Ю. просит решение суда отменить и принять по делу новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать. Указывает, что в качестве исполнителей мероприятий, в том числе по отлову собак, органами местного самоуправления привлекаются юридические лица или индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».То есть северобайкальская мэрия снова пыталась перевести стрелки на местный «собачий» фонд. Но на этот раз представители администрации сослались на отсутствие у себя экстрасенсорных способностей.«В соответствии с законодательством исполнитель возвращает животное в места их обитания, однако собаки могут и в дальнейшем проявлять агрессию, несмотря на стерилизацию. Предугадать поведение безнадзорного животного после мероприятий по стерилизации и возврата в среду обитания администрация не имеет возможности. Полагают, администрацией исполнена обязанность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».Прокурор же, удовлетворившись полупобедой, в ответ на жалобу администрации предложил оставить решение как есть.В Верховном суде, куда пожаловалась мэрия, внимательно изучили, как и почему суд первой инстанции пришел к сумме в 12 тыс. рублей.«Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, несовершеннолетний возраст потерпевшего, степень тяжести полученных повреждений, требования разумности и справедливости. Полученные несовершеннолетним повреждения в любом случае повлекли причинение истцу физической боли, и, как следствие, он претерпел нравственные и физические страдания», - констатировали судьи.Что касается жалобы, то суд не увидел в ней каких-то доводов и обстоятельств, которые могут повлиять на суть принятого по делу решения. В итоге решение первой инстанции устояло, девочка получит 12 тыс. рублей, местная администрация – урок. Правда урок почти безболезненный. Ведь такую сумму даже местный бюджет вряд ли заметит.В чем причина такой судебной политики в Бурятии? С одной стороны, есть вероятность, что, если компенсации будут солидными, то суды завалят исками, а местный бюджет разорится. С другой - районы, чтобы не платить действительно крупные суммы пострадавшим, начнут истреблять животных без суда и следствия.В общем, пока что все делают вид, что все в порядке вещей. И продолжают «наказывать» ответственных исключительно для вида.Фото: «Номер один»