Общество 25.02.2024 в 08:00
В Бурятии прокурор вступился за покусанную девочку
Однако в итоге за нападение бродячей собаки мэрия отделалась ничтожным штрафом
Текст: Станислав Сергеев
Любопытная история случилась в городе Северобайкальске. Если быть точнее, сама история для Бурятии стандартная – девочку покусала бродячая собака. Неожиданным стал финал этой истории, ведь за это нападение в итоге ответит мэрия города, и ответит рублем. Сумма, правда, смешная. Но начало положено.
При чем здесь «Мухтар»?
Весной прошлого года, 29 мая, в ЧУЗ «РЖД-Медицина» обратилась несовершеннолетняя девочка. Настоящее имя мы назвать, по понятным причинам, не можем, поэтому назовем ее Алиса.
Врачам она показала следы нападения собаки и рассказала свою историю. По ее словам, в тот же день, около 11 часов утра, она шла домой. Возле подъезда одного из домов бездомная собака неожиданно напала на нее.
Дело дошло до северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора, который решил найти и наказать виновных в произошедшем, а заодно и хоть как-то компенсировать девочке пережитый стресс.
В своем исковом заявлении прокурор рассказал, что девочка из-за нападения «испытала нравственные и физические страдания». При этом за эти страдания отвечает муниципальное образование «город Северобайкальск», наделенное полномочиями по обращению с безнадзорными животными.
Прокурор признает, такая работа в городе ведется, местная администрация даже заключила муниципальный контракт с благотворительным фондом защиты бездомных животных «Мухтар». Он обязался оказать услуги в том числе по отлову и транспортировке безнадзорных домашних животных.
«Вместе с тем установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о том, что переданные МО «г. Северобайкальск» государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев реализованы ненадлежащим образом. Ответчиком обязанность к принятию мер по отлову безнадзорных животных на территории города Северобайкальска надлежащим образом не исполнена, в результате чего безнадзорной собакой на несовершеннолетнюю (Ф.И.О.) совершено нападение», - так в суде озвучил свою позицию прокурор.
Сама девочка и ее законный представитель в суде рассказали, что помимо нравственных страданий она «в течение нескольких дней испытывала боль, не могла посещать занятия в цирковой школе, проходила лечение. В настоящее время испытывает страх перед собаками».
Местная администрация пыталась свалить свою вину на фонд «Мухтар». Дескать, «на момент причинения вреда несовершеннолетнему полномочия по отлову безнадзорных животных, их транспортировка и содержание в приюте в соответствии с законом осуществлялись благотворительным фондом «Мухтар».
Прокурор требовал заплатить девочке ущерб 25 тыс. рублей – сумма откровенно скромная. Даже на штраф для физического лица едва тянет, а тут целая администрация. Но Северобайкальский городской суд, несмотря на это, решил уменьшить ее еще почти в два раза. В итоге он решил обязать городскую мэрию заплатить девочке компенсацию морального вреда в 12 тыс. рублей.
«Битва» за копейки
Казалось бы, сумма смешная и выглядит, скорее, как издевательство. Но обжаловать ее отправился не прокурор и не родители девочки, а местная администрация. Которая, видимо, рассудила, что и такой смешной выплаты покусанная девочка недостойна.
«В апелляционной жалобе представитель ответчика администрации МО «город Северобайкальск» по доверенности Викулова И. Ю. просит решение суда отменить и принять по делу новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать. Указывает, что в качестве исполнителей мероприятий, в том числе по отлову собак, органами местного самоуправления привлекаются юридические лица или индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
То есть северобайкальская мэрия снова пыталась перевести стрелки на местный «собачий» фонд. Но на этот раз представители администрации сослались на отсутствие у себя экстрасенсорных способностей.
«В соответствии с законодательством исполнитель возвращает животное в места их обитания, однако собаки могут и в дальнейшем проявлять агрессию, несмотря на стерилизацию. Предугадать поведение безнадзорного животного после мероприятий по стерилизации и возврата в среду обитания администрация не имеет возможности. Полагают, администрацией исполнена обязанность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».
Прокурор же, удовлетворившись полупобедой, в ответ на жалобу администрации предложил оставить решение как есть.
В Верховном суде, куда пожаловалась мэрия, внимательно изучили, как и почему суд первой инстанции пришел к сумме в 12 тыс. рублей.
«Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, несовершеннолетний возраст потерпевшего, степень тяжести полученных повреждений, требования разумности и справедливости. Полученные несовершеннолетним повреждения в любом случае повлекли причинение истцу физической боли, и, как следствие, он претерпел нравственные и физические страдания», - констатировали судьи.
Что касается жалобы, то суд не увидел в ней каких-то доводов и обстоятельств, которые могут повлиять на суть принятого по делу решения. В итоге решение первой инстанции устояло, девочка получит 12 тыс. рублей, местная администрация – урок. Правда урок почти безболезненный. Ведь такую сумму даже местный бюджет вряд ли заметит.
В чем причина такой судебной политики в Бурятии? С одной стороны, есть вероятность, что, если компенсации будут солидными, то суды завалят исками, а местный бюджет разорится. С другой - районы, чтобы не платить действительно крупные суммы пострадавшим, начнут истреблять животных без суда и следствия.
В общем, пока что все делают вид, что все в порядке вещей. И продолжают «наказывать» ответственных исключительно для вида.
Фото: «Номер один»
При чем здесь «Мухтар»?
Весной прошлого года, 29 мая, в ЧУЗ «РЖД-Медицина» обратилась несовершеннолетняя девочка. Настоящее имя мы назвать, по понятным причинам, не можем, поэтому назовем ее Алиса.
Врачам она показала следы нападения собаки и рассказала свою историю. По ее словам, в тот же день, около 11 часов утра, она шла домой. Возле подъезда одного из домов бездомная собака неожиданно напала на нее.
Дело дошло до северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора, который решил найти и наказать виновных в произошедшем, а заодно и хоть как-то компенсировать девочке пережитый стресс.
В своем исковом заявлении прокурор рассказал, что девочка из-за нападения «испытала нравственные и физические страдания». При этом за эти страдания отвечает муниципальное образование «город Северобайкальск», наделенное полномочиями по обращению с безнадзорными животными.
Прокурор признает, такая работа в городе ведется, местная администрация даже заключила муниципальный контракт с благотворительным фондом защиты бездомных животных «Мухтар». Он обязался оказать услуги в том числе по отлову и транспортировке безнадзорных домашних животных.
«Вместе с тем установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о том, что переданные МО «г. Северобайкальск» государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев реализованы ненадлежащим образом. Ответчиком обязанность к принятию мер по отлову безнадзорных животных на территории города Северобайкальска надлежащим образом не исполнена, в результате чего безнадзорной собакой на несовершеннолетнюю (Ф.И.О.) совершено нападение», - так в суде озвучил свою позицию прокурор.
Сама девочка и ее законный представитель в суде рассказали, что помимо нравственных страданий она «в течение нескольких дней испытывала боль, не могла посещать занятия в цирковой школе, проходила лечение. В настоящее время испытывает страх перед собаками».
Местная администрация пыталась свалить свою вину на фонд «Мухтар». Дескать, «на момент причинения вреда несовершеннолетнему полномочия по отлову безнадзорных животных, их транспортировка и содержание в приюте в соответствии с законом осуществлялись благотворительным фондом «Мухтар».
Прокурор требовал заплатить девочке ущерб 25 тыс. рублей – сумма откровенно скромная. Даже на штраф для физического лица едва тянет, а тут целая администрация. Но Северобайкальский городской суд, несмотря на это, решил уменьшить ее еще почти в два раза. В итоге он решил обязать городскую мэрию заплатить девочке компенсацию морального вреда в 12 тыс. рублей.
«Битва» за копейки
Казалось бы, сумма смешная и выглядит, скорее, как издевательство. Но обжаловать ее отправился не прокурор и не родители девочки, а местная администрация. Которая, видимо, рассудила, что и такой смешной выплаты покусанная девочка недостойна.
«В апелляционной жалобе представитель ответчика администрации МО «город Северобайкальск» по доверенности Викулова И. Ю. просит решение суда отменить и принять по делу новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать. Указывает, что в качестве исполнителей мероприятий, в том числе по отлову собак, органами местного самоуправления привлекаются юридические лица или индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
То есть северобайкальская мэрия снова пыталась перевести стрелки на местный «собачий» фонд. Но на этот раз представители администрации сослались на отсутствие у себя экстрасенсорных способностей.
«В соответствии с законодательством исполнитель возвращает животное в места их обитания, однако собаки могут и в дальнейшем проявлять агрессию, несмотря на стерилизацию. Предугадать поведение безнадзорного животного после мероприятий по стерилизации и возврата в среду обитания администрация не имеет возможности. Полагают, администрацией исполнена обязанность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».
Прокурор же, удовлетворившись полупобедой, в ответ на жалобу администрации предложил оставить решение как есть.
В Верховном суде, куда пожаловалась мэрия, внимательно изучили, как и почему суд первой инстанции пришел к сумме в 12 тыс. рублей.
«Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, несовершеннолетний возраст потерпевшего, степень тяжести полученных повреждений, требования разумности и справедливости. Полученные несовершеннолетним повреждения в любом случае повлекли причинение истцу физической боли, и, как следствие, он претерпел нравственные и физические страдания», - констатировали судьи.
Что касается жалобы, то суд не увидел в ней каких-то доводов и обстоятельств, которые могут повлиять на суть принятого по делу решения. В итоге решение первой инстанции устояло, девочка получит 12 тыс. рублей, местная администрация – урок. Правда урок почти безболезненный. Ведь такую сумму даже местный бюджет вряд ли заметит.
В чем причина такой судебной политики в Бурятии? С одной стороны, есть вероятность, что, если компенсации будут солидными, то суды завалят исками, а местный бюджет разорится. С другой - районы, чтобы не платить действительно крупные суммы пострадавшим, начнут истреблять животных без суда и следствия.
В общем, пока что все делают вид, что все в порядке вещей. И продолжают «наказывать» ответственных исключительно для вида.
Фото: «Номер один»