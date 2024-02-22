Общество 22.02.2024 в 15:14

В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью, прошла проверку опеки

За новорожденным, которого нашли в мусорном баке, выстроилась очередь из усыновителей
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В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью, прошла проверку опеки
В Новосибирске за новорожденным, которого нашли в мусорном баке, выстроилась очередь из усыновителей. История мальчика растрогала многих: родная мать завернула его в два полиэтиленовых пакета и выбросила на помойку через сутки после родов. Ребенок оказался на 30-градусном морозе - шансов выжить у него почти не было. Но случилось маленькое чудо: новорожденного обнаружил новосибирец Иван Журавлев, который шел к своей машине. Услышал писк, достал пакет и оторопел: внутри младенец. Живой. Мужчина закутал его в свою куртку, вызвал скорую.

Меньше часа понадобилось полицейским, чтобы найти мать, которая выкинула малыша. 22-летняя безработная Светлана Баштакова жила в съемной квартире в доме неподалеку. Местные жители говорят, что у нее был парень, но потом куда-то пропал. Рожала Светлана прямо в съемной квартире: там нашли окровавленные простыни, детскую бутылочку, тесты на беременность. У нее, скорее всего, не было молока: она заказывала коровье молоко для ребенка по интернету.

По решению суда мать, обвиненную в покушении на убийство младенца, отправили на время следствия в СИЗО: там она пробудет как минимум до 17 апреля. Одним из доводов прокуратуры было то, что у нее нет своего жилья: дом в Колыванском районе, где она была прописана, родители выставили на продажу.

Сам мальчик находится в областной больнице, он идет на поправку. И теперь опеке предстоит решить, с кем будет жить малыш. Заявление с соответствующей просьбой уже подала бабушка новорожденного.

- Ребенком занимается опека Центрального округа города Новосибирска. Нас попросили оценить, в каких условиях живет бабушка мальчика. Она проживает в съемной квартире. Жилищные условия признаны удовлетворительными - соответствующий акт мы направим в Новосибирск, - рассказали КП-Новосибирск в отделе по опеке и попечительству администрации Колыванского района.

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области подчеркнула, что прежде всего в качестве опекунов будут рассматриваться именно родные мальчика.

- Однако у них, как и у других претендентов, будут оцениваться не только жилищные условия, но и состояние здоровья, нравственные и личные качества, способность заботиться о ребенке, - уточнила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Фото: Мария Новикова/ СУ СКР по Новосибирской области.
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инцидент младенец мусорка

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