Бурятия входит в первую пятёрку регионов ДФО по заявкам на новый поток программы «Муравьев-Амурский 2030»

Координатор программы – акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» – приглашает жителей Бурятии пройти бесплатное обучение по программе подготовки управленческих кадров. Прием заявок продлится до 15 марта 2024 года. Курсантами могут стать все желающие от 21 года до 35 лет включительно, с высшим образованием, готовые работать на госслужбе.Годовая образовательная программа состоит из восьми модулей, направленных на получение как фундаментальных знаний в сфере госуправления, истории, востоковедения, так и прикладных инструментов решения государственных задач. Получение академических и отраслевых знания совмещено с разработкой реальных проектов, направленных на развитие дальневосточных регионов. Курсанты проходят стажировки в федеральных, региональных и муниципальных органах власти.Ключевая составляющая программы – наставничество. Курируют курсантов заместитель полпреда президента РФ в ДФО, руководители Минвостокразвития, АО «КРДВ», ФАНУ «Востокгосплан», ректоры ведущих дальневосточных вузов и 11 губернаторов ДФО.– За каждым, даже самым скромным, улучшением жизни в республике стоит конкретный человек. Мы ищем людей, которые хотят развивать города и села и готовы стать частью профессиональной команды правительства Республики Бурятия. Направлений у нас очень много, поэтому мы ждем специалистов из самых разных областей — от энергетиков и архитекторов-урбанистов до бизнес-аналитиков, IT и медиаспециалистов. Мы предлагаем надёжного работодателя, стабильную зарплату, социальную поддержку и возможности для профессионального и карьерного роста. Возможности не приходят сами – вы создаете их. Возможность менять село, город, всю страну к лучшему, ежедневно видеть результат своей работы – это главные преимущества госслужбы и бесценный опыт для будущих управленцев, – считает глава Бурятии Алексей Цыденов.Обучение на программе «Муравьев-Амурский 2030» бесплатное при условии последующего трудоустройства на государственную службу в регионы Дальнего Востока. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке Школы управления Сколково и вузов – партнеров. Все они зачисляются в кадровые резервы регионов ДФО.