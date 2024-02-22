Общество 22.02.2024 в 15:51

В районе Бурятии ввели карантин из-за бешенства

Охотники обнаружили больную лису
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Текст: Ольга Лазарева
В районе Бурятии ввели карантин из-за бешенства
В Тарбагатайском районе ввели карантин по бешенству в радиусе трех километров от местности Малки. Меры будут действовать в течение 60 дней.

Согласно распоряжению главы республики от 20 февраля на время действия ограничений территорию запретили посещать посторонним. Также жителям нельзя ввозить и вывозить животных, охотиться и т.д. Исключение делают для представителей госветслужбы и отстрела диких животных для регулирования их численности.

В Тарбагатайском районе о ЧП сообщили в вайбер-группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». 

- От местности Малки до села Пестерево ввели карантинные ограничения. Запрещено ввозить и вывозить скот, восприимчивый к бешенству, а также охотиться на диких зверей.  Причина - обнаружение бешенства у лисы, добытой в рамках мониторингового исследования на бешенство, - сообщается в паблике.

Ранее охотники обнаружили больную бешенством лису в Иволгинском районе. Ветеринары подтвердили, что ее нашли вблизи села Оронгой.

- Дaнный нaceлeнный пyнкт являeтcя нeблaгoпoлyчным пo бeшeнcтвy. Taк кaк этo пpиpoднo-oчaгoвoe зaбoлeвaниe, apeaл зaxвaтывaeт Kибaлинo, Koлoбки и тд. Oxoтникaм пoпaлacь лиca c бeшeнcтвoм, - гoвopитcя в cooбщeнии ветиринарии. 

Напомним, в январе мы сообщали об агрессивном животном, найденном еще в Селенгинском районе. Тогда на Усть-Чикойской паромной переправе произошел инцидент с лисой. Животное прибежало к сторожке и вело себя агрессивно, а на попытки его прогнать не реагировало. Это навело людей на мысли, что лиса больна бешенством. На место вызвали специалистов Бурприроднадзора.

«Лисица ликвидирована сотрудниками Бурприроднадзора», - рассказали о дальнейшей судьбе животного в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7».

Взятые у животного анализы направили на лабораторные исследования. Они подтвердили, что у лисы было бешенство, сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.

Ведомство напоминает, что нахождение диких животных в населенных пунктах может являться одним из признаков бешенства. В связи с этим рекомендуется ни в коем случае не прикармливать диких животных, а также проводить своевременную вакцинацию домашних животных против бешенства. О случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо извещать Бурприроднадзор, а также Управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» 36-20-22.

Напомним, в прошлом году в Бурятии зафиксировали около десяти очагов бешенства в 4 районах республики.

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