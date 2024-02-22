Общество 22.02.2024 в 16:22

Улан-удэнцы жалуются на маршрутчиков, которые провозят пассажира мимо остановки

В сильные морозы проблема становится особенно актуальной
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы жалуются на маршрутчиков, которые провозят пассажира мимо остановки
В соцсетях горожане рассказывают о том, что водители маршруток порой не останавливают, в том месте, где их просит пассажир. 

«Может ли считать себя нормальным человеком водитель маршрутки, который в 7.20 утра в минус 35 провозит человека целую остановку, аргументируя это тем, что ему неудобно перестраиваться? Хотя попросили его на полпути до остановки? Как так можно относиться к людям?», - спрашивает автор анонимного поста. 

Судя по комментариям, в такой ситуации оказывались и другие горожане: 

- На моей маршрутке такая же ситуация, высаживают со второй полосы, им неудобно перестраиваться и выезжать с остановки. А людей подвергать опасности удобно? Куда смотрит транспортная инспекция?

- Не оплачивайте проезд тогда и всё.

- Такое чувство, что порой они же ещё 1-2 остановки специально проедут, - пишут улан-удэнцы. 

Напомним, по вопросам регулярных перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования в мэрии города рекомендуют обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Все обращения фиксируются оператором и отрабатываются с перевозчиками. 
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