Улан-удэнцы жалуются на маршрутчиков, которые провозят пассажира мимо остановки

В соцсетях горожане рассказывают о том, что водители маршруток порой не останавливают, в том месте, где их просит пассажир.«Может ли считать себя нормальным человеком водитель маршрутки, который в 7.20 утра в минус 35 провозит человека целую остановку, аргументируя это тем, что ему неудобно перестраиваться? Хотя попросили его на полпути до остановки? Как так можно относиться к людям?», - спрашивает автор анонимного поста.Судя по комментариям, в такой ситуации оказывались и другие горожане:- На моей маршрутке такая же ситуация, высаживают со второй полосы, им неудобно перестраиваться и выезжать с остановки. А людей подвергать опасности удобно? Куда смотрит транспортная инспекция?- Не оплачивайте проезд тогда и всё.- Такое чувство, что порой они же ещё 1-2 остановки специально проедут, - пишут улан-удэнцы.Напомним, по вопросам регулярных перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования в мэрии города рекомендуют обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Все обращения фиксируются оператором и отрабатываются с перевозчиками.