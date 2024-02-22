В Улан-Удэ женщина взыскала деньги за ремонт квартиры с недобросовестного рабочего

Жительница Улан-Удэ и ее сын заключили договор на ремонтно-строительные работы в квартире. За планируемый ремонт мужчине отдали 800 000 рублей. Договор владельцы жилья заключили в начале июня, однако работник начал ремонт только к концу августа.

Мать с сыном обратились в суд с иском к нанятому рабочему о признании договора на ремонтно-строительные работы расторгнутым, взыскании в свою пользу 800 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей, убытков в виде расходов по оплате услуг специалиста в размере 50 000 рублей.

На основании договора на ремонтно-строительные работы мужчина обязался выполнить ремонт в квартире ориентировочно к началу октября. Однако ответчик работы не выполнил, уклоняется от контактов с истцами, от выполнения работ в полном объеме устранился.

Ссылаясь на неисполнение работ по договору и наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что работы не будут выполнены в срок, истец в конце обратилась к ответчику с уведомлением о приостановлении работ по договору. Женщина организовала осмотр в квартире. В ходе осмотра с привлечением специалиста было установлено, что из всех видов заказанных работ в квартире произведена только сварка двух стояков в ванной и обустроена канализация.

Владельцы квартиры в суде сообщили, что ответчик на постоянной основе занимается ремонтом квартир, фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица.

Хозяева оплатили рабочему 600 000 рублей на покупку стройматериалов и 200 000 за работу.

«В результате недобросовестных действия ответчика и ненадлежащего исполнения условий договора женщине причинены физические и нравственные страдания, она была госпитализирована в стационар, до настоящего времени проходит лечение у врача-невролога», - следует из материалов дела.

Советский районный суд постановил исковые требования владельцев квартиры удовлетворить частично и взыскать с ответчика в пользу одного владельца 250 000 рублей. В пользу женщины с рабочего взыскали 550 000 рублей, убытки в размере 50 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.



Фото: "Номер один"