Общество 22.02.2024 в 19:16

Жители Бурятии смогут сэкономить на связи до 30% с абонементами МТС

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Жители Бурятии смогут сэкономить на связи до 30% с абонементами МТС

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МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

На тарифах МТС Больше и МТС Суперабонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

«Мы постоянно работаем над удобством и комфортом наших абонентов и разрабатываем новые экосистемные предложения, в том числе на связь. Появившийся формат абонемента позволяет экономить на услугах до 30% и не заботиться о ежемесячном пополнении лицевого счета», — комментирует директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине или на сайте МТС.

Стоимость абонемента тарифа «МТС Больше» в Республике Бурятия:

 • 3 месяца (скидка 15%) - 1660 рублей (553 рублей в месяц);

• 6 месяцев – (скидка 20%) - 2990 рублей (498 рублей в месяц);

• 12 месяцев – (скидка 30%) - 5110 рублей (425 рублей в месяц).

 

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