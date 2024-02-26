Налоговые льготы для многодетных

Вопрос: «На какие налоговые льготы имеют право многодетные родители?»

Юлия Т.

Отвечает Управление федеральной налоговой службы Бурятии:

Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в частности, родителей, усыновителей, опекунов), могут рассчитывать на льготы на федеральном и региональном уровне.

Федеральные льготы:

- вычет по земельному налогу на 600 кв. м площади одного земельного участка, пп. 10 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ.

- вычет по налогу на имущество на величину кадастровой стоимости 5 кв. м от квартиры и 7 кв. м от жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка, п. 6.1 ст. 403 НК РФ.

На региональном уровне от уплаты транспортного налога полностью освобождаются один из родителей многодетной семьи в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно. П.4 ст. 5.1 Закона Республики Бурятия №145-III от 26.11.2002

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение установленного образца. Ежегодную регистрацию многодетной семьи осуществляет подразделение Республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Для предоставления налоговой льготы в беззаявительном порядке, ежегодно в срок до 01 марта Минсоцзащиты РБ направляет в налоговый орган данные о многодетных семьях, п. 19 ст. 396 НК РФ. Поэтому налоговые органы рекомендуют лицам с тремя и более несовершеннолетними детьми обратиться в органы социальной защиты населения, для получения статуса многодетной семьи.

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