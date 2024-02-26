Общество 26.02.2024 в 09:00

Налоговые льготы для многодетных

Что важно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Налоговые льготы для многодетных
Номер один

Вопрос: «На какие налоговые льготы имеют право многодетные родители?»

Юлия Т.

Отвечает Управление федеральной налоговой службы Бурятии:

Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в частности, родителей, усыновителей, опекунов), могут рассчитывать на льготы на федеральном и региональном уровне. 

Федеральные льготы:

- вычет по земельному налогу на 600 кв. м площади одного земельного участка, пп. 10 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ.

- вычет по налогу на имущество на величину кадастровой стоимости 5 кв. м от квартиры и 7 кв. м от жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка, п. 6.1 ст. 403 НК РФ.

На региональном уровне от уплаты транспортного налога полностью освобождаются один из родителей многодетной семьи в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно. П.4 ст. 5.1 Закона Республики Бурятия №145-III от 26.11.2002

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение установленного образца. Ежегодную регистрацию многодетной семьи осуществляет подразделение Республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Для предоставления налоговой льготы в беззаявительном порядке, ежегодно в срок до 01 марта Минсоцзащиты РБ направляет в налоговый орган данные о многодетных семьях, п. 19 ст. 396 НК РФ. Поэтому налоговые органы рекомендуют лицам с тремя и более несовершеннолетними детьми обратиться в органы социальной защиты населения, для получения статуса многодетной семьи. 

Полный текст статьи смотрите на сайте ФНС России.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии заготовили дрова для семей бойцов СВО
26.02.2024 в 09:04
Налоговые льготы для многодетных
26.02.2024 в 09:00
Двое мужчин пострадали на пожарах в Бурятии
26.02.2024 в 08:44
Москвичи учатся собирать МИ-8 и изучают историю Улан-Удэнского авиазавода
25.02.2024 в 14:18
В Бурятии прокурор вступился за покусанную девочку
25.02.2024 в 08:00
Олег Дерипаска невольно рассорил фотографов Бурятии
25.02.2024 в 07:00
В Бурятии пьяный водитель отправил пассажира в реанимацию
24.02.2024 в 16:08
В Улан-Удэ мужчина обгорел в коллекторе
24.02.2024 в 15:45
Дом с газовыми баллонами подожгли сегодня в Улан-Удэ
24.02.2024 в 14:11
Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере инфраструктуры
24.02.2024 в 13:23
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В Бурятии заготовили дрова для семей бойцов СВО
Помощь получили 11 нуждающихся семей
26.02.2024 в 09:04
Москвичи учатся собирать МИ-8 и изучают историю Улан-Удэнского авиазавода
Бурятия продолжает презентовать свой потенциал на выставке «Россия»
25.02.2024 в 14:18
В Бурятии прокурор вступился за покусанную девочку
Однако в итоге за нападение бродячей собаки мэрия отделалась ничтожным штрафом
25.02.2024 в 08:00
Олег Дерипаска невольно рассорил фотографов Бурятии
Из­-за фотоконкурса, посвященного Байкалу, разразился скандал
25.02.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru