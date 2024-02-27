Последствия занижения стоимости квартиры

Вопрос: «Чего стоит опасаться при занижении стоимости квартиры?»

Ирина Л.

Иногда продавцы квартир просят указать в договоре меньшую сумму, а часть стоимости получают без учета в документах. Так делают, чтобы сэкономить на НДФЛ, или скрыть доходы. Вот чем рискует покупатель, соглашаясь на занижение.

Повышенный НДФЛ при продаже квартиры. Если новый владелец сам потом решит продать квартиру до истечения минимального срока владения, НДФЛ начисляется с разницы между ценой продажи и официальной ценой покупки - той, что указана в договоре. Например, квартиру покупали за 5 млн руб., а в договоре указали 3 млн руб. Через два года продали за 6 млн руб. НДФЛ придется заплатить с 3 млн руб. - это 390 тыс. руб. Если бы в договоре указали реальную стоимость, НДФЛ начислялся бы только с 1 млн руб. -130 тыс. руб.

Неполный вычет. Имущественный вычет можно получить только с официальных расходов на покупку жилья. Например, муж и жена купили свою первую квартиру за 5 млн руб. и на двоих могли получить вычет в размере 4 млн руб. Но в договоре указали заниженную стоимость - 3 млн руб, и вычет муж и жена получат только в пределах этой суммы. НДФЛ к возврату - 390 тыс. руб., вместо возможных 520 тыс. руб.

Потеря разницы при отмене сделки. Если суд признает сделку недействительной и придется вернуть приобретенную квартиру, можно претендовать только на сумму, которую получили официально по договору. Например, если выяснится, что продавец использовал маткапитал и не выделил доли детям. Сделку по продаже квартиры признают недействительной, а покупатель получит сумму из договора.