Вопрос: «Где и как получить полис ОМС на ребенка?»

Дугарма Цыреновна Б.

С рождения на малыша выдают полис той же страховой компании, в которой зарегистрированы его мама или другие законные представители. Документ действует в течение 30 дней после выдачи свидетельства о рождении.

После этого родителям нужно получить новый полис ОМС на ребенка в медорганизации, которая входит в реестр Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Документ будет действовать, пока подростку не исполнится 18 лет.

Оформить полис можно:

- через «Госуслуги»;

- в выбранной страховой компании, оставив заявку на ее официальном сайте.

Для детей до 14 лет понадобятся документы:

- свидетельство о рождении;

- паспорт родителя или другого законного представителя ребенка;

- СНИЛС.

Для детей от 14 лет:

- паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ, которое выдают на время оформления паспорта;

- СНИЛС.

Усыновителям, опекунам и попечителям также понадобятся паспорт и доверенность, подтверждающая их полномочия.