Полис ОМС на ребенка
Вопрос: «Где и как получить полис ОМС на ребенка?»
Дугарма Цыреновна Б.
С рождения на малыша выдают полис той же страховой компании, в которой зарегистрированы его мама или другие законные представители. Документ действует в течение 30 дней после выдачи свидетельства о рождении.
После этого родителям нужно получить новый полис ОМС на ребенка в медорганизации, которая входит в реестр Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Документ будет действовать, пока подростку не исполнится 18 лет.
Оформить полис можно:
- через «Госуслуги»;
- в выбранной страховой компании, оставив заявку на ее официальном сайте.
Для детей до 14 лет понадобятся документы:
- свидетельство о рождении;
- паспорт родителя или другого законного представителя ребенка;
- СНИЛС.
Для детей от 14 лет:
- паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ, которое выдают на время оформления паспорта;
- СНИЛС.
Усыновителям, опекунам и попечителям также понадобятся паспорт и доверенность, подтверждающая их полномочия.