Общество 25.02.2024 в 14:18

Москвичи учатся собирать МИ-8 и изучают историю Улан-Удэнского авиазавода

Бурятия продолжает презентовать свой потенциал на выставке «Россия»
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Текст: Станислав Сергеев
Москвичи учатся собирать МИ-8 и изучают историю Улан-Удэнского авиазавода
Мастер-класс по сбору модели вертолета «МИ-8» пользуется большой популярностью у гостей выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Мастер-класс проводится в рамках недели презентации промышленного потенциала Бурятии представителями холдинга «Вертолёты России» на Дальневосточной панораме павильона № 75. 
 
Каждый посетитель может попробовать собрать макет вертолета «МИ-8» из деревянных модулей. Это стало возможным благодаря инновационному производству интеллектуальных детских игрушек из дерева по экологически чистой технологии ООО «Развивайка». Кроме того, в ходе мастер-класса участники знакомятся с историей создания и развития Улан-Удэнского авиационного завода.  

Многочисленные участники, как взрослые, так и дети, поощряются памятными подарками.

Фото: скриншот.

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