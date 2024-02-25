Общество 25.02.2024 в 14:18
Москвичи учатся собирать МИ-8 и изучают историю Улан-Удэнского авиазавода
Бурятия продолжает презентовать свой потенциал на выставке «Россия»
Текст: Станислав Сергеев
Мастер-класс по сбору модели вертолета «МИ-8» пользуется большой популярностью у гостей выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Мастер-класс проводится в рамках недели презентации промышленного потенциала Бурятии представителями холдинга «Вертолёты России» на Дальневосточной панораме павильона № 75.
Каждый посетитель может попробовать собрать макет вертолета «МИ-8» из деревянных модулей. Это стало возможным благодаря инновационному производству интеллектуальных детских игрушек из дерева по экологически чистой технологии ООО «Развивайка». Кроме того, в ходе мастер-класса участники знакомятся с историей создания и развития Улан-Удэнского авиационного завода.
Многочисленные участники, как взрослые, так и дети, поощряются памятными подарками.
Фото: скриншот.
Мастер-класс проводится в рамках недели презентации промышленного потенциала Бурятии представителями холдинга «Вертолёты России» на Дальневосточной панораме павильона № 75.
Каждый посетитель может попробовать собрать макет вертолета «МИ-8» из деревянных модулей. Это стало возможным благодаря инновационному производству интеллектуальных детских игрушек из дерева по экологически чистой технологии ООО «Развивайка». Кроме того, в ходе мастер-класса участники знакомятся с историей создания и развития Улан-Удэнского авиационного завода.
Многочисленные участники, как взрослые, так и дети, поощряются памятными подарками.
Фото: скриншот.
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