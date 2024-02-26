Работодатели Бурятии массово нарушают права работников

В 2023 году прокуратура Бурятии выявила более 1,3 тысячи нарушений закона в сфере охраны труда и занятости населения.Как рассказали в надзорном ведомстве, после прокурорского вмешательства работодатели организовывали для своих работников обязательные медосмотры и психиатрические освидетельствования, обучение в сфере охраны труда, обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью.В 12 районах республики по представлениям прокуроров работодатели провели специальную оценку условий труда рабочих мест.По искам прокуроров Октябрьского района Улан-Удэ, Баргузинского, Курумканского и Окинского районов работодатели выплатили компенсации морального вреда и вреда здоровью, причиненного четырем работникам из-за несчастных случаев на производстве. Их сумма составила 1,5 млн рублей.«Проверки территориальных подразделений органов занятости выявили нарушения при квотировании рабочих мест, выдаче направлений на работу, факты ненадлежащего ведения личных дел безработных граждан, некачественного предоставления информационных услуг, отсутствия контроля за соблюдением работодателями требований закона при трудоустройстве несовершеннолетних», - сообщили в прокуратуре.К примеру, руководителю ГКУ «Центр занятости населения Иволгинского района» внесено представление в связи с трудоустройством учащихся Нижне-Иволгинской школы без согласия органа опеки и попечительства, несоответствием условий трудовых договоров требованиям действующего законодательства, направлением школьников на неактуальные вакансии.В результате вмешательства прокурора АО «Разрез Тугнуйский» принял на работу четырех инвалидов. А Кяхтинский лесхоз оштрафован в связи неисполнением квоты по трудоустройству инвалидов.«В сфере неформальной занятости прокурорами выявлен 81 работодатель, уклонившийся от оформления трудовых отношений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования трудовые договоры заключены с 217 работниками», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»