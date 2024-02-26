Общество 26.02.2024 в 11:27

Жительниц Монголии не выпускали из Бурятии, пока они не заплатили штрафы

Ранее женщин осудили за контрабанду крупной суммы наличных
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Текст: Андрей Константинов
Жительниц Монголии не выпускали из Бурятии, пока они не заплатили штрафы
В Бурятии судебные приставы взыскали штрафы с двух жительниц Монголии, задержанных на границе с крупной суммой денег. Как рассказали в УФССП Бурятии, российские рубли, доллары США и монгольские тугрики на общую сумму свыше 11,8 миллиона рублей были обнаружены сотрудниками таможенного поста МАПП Кяхта в личных вещах жительниц соседнего государства.

За попытку ввоза в Россию незадекларированных денег женщин привлекли к уголовной ответственности. Суд приговорил их к штрафам в размере 253 тысяч рублей и 109 тысяч рублей.

«Поскольку должницы находились на территории Бурятии, судебный пристав вынесла в отношении них постановления о временном ограничении на выезд за пределы России. Через два дня, чтобы уехать домой, нарушительницы полностью уплатили уголовные штрафы», - сообщил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Фото: Бурятская таможня
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