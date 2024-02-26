На спецоперации погиб 63-летний доброволец из Бурятии

Сегодня в Улан-Удэ прощаются с Баиром Юндуновым. Он подписал контракт и отправился на спецоперацию, будучи уже пенсионером, и погиб, когда ему уже почти исполнилось 64 года.Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/», Баир Юндунов родился 11 февраля 1960 года в селе Харлун Бичурского района Бурятской АССР. В 1977 году окончил Кижингинскую среднюю школу. После службы в армии поступил в БГПИ им. Д. Банзарова на историко-филологический факультет.Работал в Кижингинском РЭСе, в Управлении культуры и массовых коммуникаций администрации Кижингинского района.«Баир Юндунов увлекался спортом, был членом команды по футболу. Был человеком с активной гражданской позицией, патриотических чувств и убеждений. Баир Цырендоржиевич не смог остаться в стороне от событий в Украине и в 2023 году подписал контракт», - рассказали в чате.Гвардии сержант Баир Юндунов погиб 30 января 2024 года. За проявленную отвагу при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества посмертно.Фото: «Кижинга-инфо.24/»