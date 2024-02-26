Общество 26.02.2024 в 11:47

На спецоперации погиб 63-летний доброволец из Бурятии

За проявленную отвагу Баир Юндунов награжден орденом Мужества посмертно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На спецоперации погиб 63-летний доброволец из Бурятии
Сегодня в Улан-Удэ прощаются с Баиром Юндуновым. Он подписал контракт и отправился на спецоперацию, будучи уже пенсионером, и погиб, когда ему уже почти исполнилось 64 года.

Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/», Баир Юндунов родился 11 февраля 1960 года в селе Харлун Бичурского района Бурятской АССР. В 1977 году окончил Кижингинскую среднюю школу. После службы в армии поступил в БГПИ им. Д. Банзарова на историко-филологический факультет.

Работал в Кижингинском РЭСе, в Управлении культуры и массовых коммуникаций администрации Кижингинского района.  

«Баир Юндунов увлекался спортом, был членом команды по футболу. Был человеком с активной гражданской позицией, патриотических чувств и убеждений. Баир Цырендоржиевич не смог остаться в стороне от событий в Украине и в 2023 году подписал контракт», - рассказали в чате.

Гвардии сержант Баир Юндунов погиб 30 января 2024 года. За проявленную отвагу при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: «Кижинга-инфо.24/»
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурдраме поставят уникальный спектакль «Хатан»
26.02.2024 в 12:02
На спецоперации погиб 63-летний доброволец из Бурятии
26.02.2024 в 11:47
Жительниц Монголии не выпускали из Бурятии, пока они не заплатили штрафы
26.02.2024 в 11:27
В Бурятию с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты России
26.02.2024 в 11:15
71-летний житель Улан-Удэ ударил жену ножом в живот
26.02.2024 в 11:08
Житель Бурятии хотел продать в Ингушетии более полукилограмма золота
26.02.2024 в 10:24
Работодатели Бурятии массово нарушают права работников
26.02.2024 в 09:54
Житель Улан-Удэ зарезал родную сестру
26.02.2024 в 09:23
В Бурятии заготовили дрова для семей бойцов СВО
26.02.2024 в 09:04
Налоговые льготы для многодетных
26.02.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Жительниц Монголии не выпускали из Бурятии, пока они не заплатили штрафы
Ранее женщин осудили за контрабанду крупной суммы наличных
26.02.2024 в 11:27
Работодатели Бурятии массово нарушают права работников
Одно из основных нарушений - уклонение от оформления трудовых отношений
26.02.2024 в 09:54
В Бурятии заготовили дрова для семей бойцов СВО
Помощь получили 11 нуждающихся семей
26.02.2024 в 09:04
Налоговые льготы для многодетных
Что важно знать?
26.02.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru