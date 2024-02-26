Общество 26.02.2024 в 12:36

Внесудебное банкротство: условия и возможности

Упрощенная процедура позволяет списать почти все типы долгов, в том числе по кредитам  
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Текст: Номер один
Внесудебное банкротство: условия и возможности

Внесудебное банкротство дает возможность списать неподъемные долги довольно быстро - за полгода. И при этом не тратя деньги. Тогда как банкротство через суд обычно длится дольше и обходится в десятки тысяч рублей.

В каких случаях подойдет внесудебное банкротство? Эта упрощенная процедура, как и банкротство через суд, позволяет списать почти все типы долгов, в том числе по кредитам и займам. Но банкротство не избавит вас от других денежных обязательств: например, по выплате алиментов, возмещению вреда чужой жизни и здоровью, компенсации ущерба чужому имуществу, морального вреда.

Воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно, если в сумме вы задолжали всем своим кредиторам от 25 000 до 1 000 000 рублей (без учета штрафов, пеней и процентов за просрочку платежа). При этом хотя бы один из кредиторов уже обращался в суд, получил исполнительный документ и передал его судебным приставам, вашему банку, работодателю или в Социальный фонд России (СФР). Но взыскать с вас долг не удалось.

При этом ваш случай должен подходить под одну из трех ситуаций:

1) Судебные приставы не нашли имущества, за счет которого удалось бы рассчитаться с кредиторами (у вас не могут забрать предметы первой необходимости и единственное жилье - если оно не находится в ипотеке). В итоге хотя бы одно исполнительное производство окончилось. И после этого никто из кредиторов не инициировал новое.

2) Взыскание долга длится как минимум семь лет.

3) Кредитор не меньше года списывает у вас деньги по исполнительному документу, но долг еще не удалось погасить. Ваш основной источник дохода — пенсия или пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Другого имущества, которое можно взыскать, у вас нет.

Для оформления процедуры нужно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства или пребывания и заполнить типовое заявление на внесудебное банкротство. К нему нужно приложить список всех кредиторов и сумм, которые вы им задолжали. 

Если ваш случай не вписывается ни в одну из этих ситуаций, получится запустить только судебное банкротство. 

Использованы материалы с https: fincult.info

Статья выпущена при поддержке Регионального центра финансовой грамотности Республики Бурятия. 

Фото: Pixabay.com

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