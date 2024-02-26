В Бурятии в ближайшие дни сохранится умеренно-морозная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 27-29 февраля в большинстве районов республики сохранится умеренно-морозная погода. Местами пройдет небольшой снег.Прогнозируется северо-западный ветер 4-9, местами до 14 м/с. Температура по ночам будет -28,-33, местами до -38, при снеге -22,-27 градусов. Днем преобладающая температура воздуха составит -13,-18 градусов.1-4 марта смещение малоактивных фронтальных разделов вызовет неустойчивую погоду, местами пройдет снег различной интенсивности.Ожидается переменный ветер 4-9 м/с, с порывами до 12-15 м/с. Преобладающая температура ночью составит -23,-28, днем -8,-13 градусов.Фото: «Номер один»