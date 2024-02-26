Общество 26.02.2024 в 12:48

В Бурятии в ближайшие дни сохранится умеренно-морозная погода

С 1 марта немного потеплеет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в ближайшие дни сохранится умеренно-морозная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 27-29 февраля в большинстве районов республики сохранится умеренно-морозная погода. Местами пройдет небольшой снег.

Прогнозируется северо-западный ветер 4-9, местами до 14 м/с. Температура по ночам будет -28,-33, местами до -38, при снеге -22,-27 градусов. Днем преобладающая температура воздуха составит -13,-18 градусов.

1-4 марта смещение малоактивных фронтальных разделов вызовет неустойчивую погоду, местами пройдет снег различной интенсивности.

Ожидается переменный ветер 4-9 м/с, с порывами до 12-15 м/с. Преобладающая температура ночью составит -23,-28, днем -8,-13 градусов.

Фото: «Номер один»
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