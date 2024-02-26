Общество 26.02.2024 в 12:53

В Бурятии прошел Охотничий биатлон

Участники проходят дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии прошел Охотничий биатлон
С целью популяризации охотничьего биатлона, как прикладного вида спорта, 24 февраля в Бурятии прошел Охотничий биатлон.

Организаторы - БРОООиР (Бурятская региональная общественная организация охотников и рыболовов) и "Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов".

Мероприятие состоялось на территории охотничьего хозяйства "Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов" (Тарбагатайский район).

Соревнования проводились на лыжах без палок на дистанции 1,5 км со стрельбой из гладкого ствола, без оптики по неподвижной мишени на дистанции 25 метров.

Главное отличие от классического биатлона – участники проходят дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей.

Для охотников это возможность повысить уровень практической подготовки, а для зрителей – насладиться атмосферой спортивного праздника.

- Будем планировать организацию Охотничьего биатлона на республиканском уровне. Охотников у нас 40 тысяч человек, такие мероприятия необходимы для развития охотничьей отрасли, прокомментировала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. 

Результаты Охотничьего биатлона:

Среди команд:

1 место - "Команда 1" Иволгинского района РОООиР (региональная общественная организация охотников и рыболовов)

2 место - "Команда 2" - Иволгинского района РОООиР

3 место - Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов

В личном зачете победители: Овчинников Андрей, Девятков Сергей, Китаев Владимир.

Команда Бурприроднадзора заняла почётное четвёртое место. Отметим, что по специальному приглашению организаторов Охотничьего биатлона в Центральном федеральном округе команда из Бурятии примет участие в этом мероприятии.

В состав команды вошли государственные инспекторы Бурприроднадзора и производственный охотничий инспектор охотхозяйства "Бурятпромохота" Евгений Конопелько. Соревнования пройдут 2 марта в Ярославле.

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Фото: Бурприроднадзор

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