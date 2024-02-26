С целью популяризации охотничьего биатлона, как прикладного вида спорта, 24 февраля в Бурятии прошел Охотничий биатлон.Организаторы - БРОООиР (Бурятская региональная общественная организация охотников и рыболовов) и "Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов".Мероприятие состоялось на территории охотничьего хозяйства "Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов" (Тарбагатайский район).Соревнования проводились на лыжах без палок на дистанции 1,5 км со стрельбой из гладкого ствола, без оптики по неподвижной мишени на дистанции 25 метров.Главное отличие от классического биатлона – участники проходят дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей.Для охотников это возможность повысить уровень практической подготовки, а для зрителей – насладиться атмосферой спортивного праздника.- Будем планировать организацию Охотничьего биатлона на республиканском уровне. Охотников у нас 40 тысяч человек, такие мероприятия необходимы для развития охотничьей отрасли, прокомментировала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.Результаты Охотничьего биатлона:Среди команд:1 место - "Команда 1" Иволгинского района РОООиР (региональная общественная организация охотников и рыболовов)2 место - "Команда 2" - Иволгинского района РОООиР3 место - Улан-Удэнское общество охотников и рыболововВ личном зачете победители: Овчинников Андрей, Девятков Сергей, Китаев Владимир.Команда Бурприроднадзора заняла почётное четвёртое место. Отметим, что по специальному приглашению организаторов Охотничьего биатлона в Центральном федеральном округе команда из Бурятии примет участие в этом мероприятии.В состав команды вошли государственные инспекторы Бурприроднадзора и производственный охотничий инспектор охотхозяйства "Бурятпромохота" Евгений Конопелько. Соревнования пройдут 2 марта в Ярославле.Фото: Бурприроднадзор