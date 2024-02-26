На улан-удэнских кладбищах открыты бесплатные ритуальные залы

На кладбище «Южное» и «Центральное» для прощания с умершими открыты муниципальные ритуальные залы, которые предоставляются на безвозмездной основе, сообщают в Комитете городского хозяйства.Залы оснащены необходимым оборудованием: постаментом для гроба, вазами для цветов, подставками для орденских подушек, подставками для урн.Также на платной основе возможно воспользоваться услугами проката техники для показа памятных фильмов об усопшем, проведения траурных митингов, музыкального сопровождения.Для оформления услуг по предоставлению зала прощания и других ритуальных услуг необходимо обратиться в МАУ «Специализированная служба».Фото: КГХ Улан-Удэ