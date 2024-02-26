Общество 26.02.2024 в 14:14

Монголы закупают все больше самолетов и автомобилей

Импорт в соседней стране вырос на 36%
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Текст: Дмитрий Родионов
Монголы закупают все больше самолетов и автомобилей
С начала года Монголия импортировала товаров и сырья в общей сложности на 936 миллионов долларов США, что на 248 миллионов долларов или 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

В общем объеме импорта товаров более 97% занимает торговля с оплатой в иностранной валюте.

В результате общий объем поставленных товаров, машин и механического оборудования, комплектующих, электроприборов и запасных частей составил 170,5 млн долларов или 18,2%, минеральных продуктов - 221,9 млн долларов или 23,7%, продуктов животного и растительного происхождения и продуктов питания - 99,6 млн долларов или 14,5%, автомобилей и самолеты и их части - 249 млн долларов или 26,6%, недрагоценные металлы и изделия из них - 55 млн долларов или 5,9%, химическая и сопутствующая промышленная продукция - 40,9 млн долларов или 4,4%.

Рост завоза зарубежных товаров был вызван феноменальным ростом экономики Монголии в связи с мощнейшим увеличением иностранных инвестиций в горнорудную промышленность страны.

Как мы уже сообщали ранее, прибыль от внешнеторговых операций Монголии за первые 10 месяцев 2023 года достигла 4,9 млрд долларов, что является самым высоким показателем в истории.

Открытость экономики для внешнего мира, безвизовый въезд монголов в десятки стран, отсутствие пошлин и препятствий для международной торговли позволяют властям страны быстро двигаться по пути роста доходов граждан. И превращения из беднейшей азиатской страны в современное государство с более высоким уровнем жизни населения.
 
Фото: «Номер один»
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