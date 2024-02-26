Общество 26.02.2024 в 14:25

В райцентре Бурятии построят поликлинику за миллиард

Её возведение начнется уже весной
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Текст: Андрей Константинов
В райцентре Бурятии построят поликлинику за миллиард
В этом году в селе Курумкан начнется строительство поликлиники на 250 посетителей в день. Это крупный объект, состоящий из четырех блоков, строительство которого будет идти в течение двух лет. Специалисты Управления капитального строительства правительства Бурятии встретились с администрацией Курумканского района на месте будущей строительной площадки и обсудили детали работы.

Согласно проекту, новое здание возведут на месте старого. В нем будет располагаться взрослая поликлиника на 205 посещений, детская поликлиника на 45 посещений, серологическая и паразитологическая лаборатории, а также административное здание.

«Первое, что предстоит сделать подрядчику- это демонтировать старую поликлинику, состоящую из двух корпусов. В ходе строительства могут возникнуть первые трудности, связанные с выносом сетей электроснабжения, связи и ВОЛС, а также предстоит перекрыть часть прилегающей улицы. Эти вопросы и пути их решения обсудили с представителями администрации района, руководством больницы», - рассказал главный инженер Управления капитального строительства Бурятии Евегний Путятин.

По словам главного врача медицинского учреждения, старое здание детской поликлиники было построено в 60-х годах прошлого века, а здание взрослой поликлиники и вовсе в начале прошлого века.

«На сегодняшний день поликлиника обслуживает население всего района. Площадей в старом здании не хватает, коридоры и кабинеты узкие. Здание уже не соответствует современным нормам СанПина. Кроме этого, из-за нехватки помещений какие-то услуги приходится осуществлять в других зданиях. К примеру, нашим пациентам приходится сдавать кровь и анализы в одном месте, а проходить рентген в другом. Поэтому очень ждем, когда у нас появится новое большое здание, в котором разместятся все наши специалисты», - рассказала главный врач Курумканской центральной районной больницы Виктория Мунхоева.

Само строительство будущего объекта планируют начать в марте этого года.


Фото: УКС ПРБ
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