В райцентре Бурятии построят поликлинику за миллиард

Само строительство будущего объекта планируют начать в марте этого года.





В этом году в селе Курумкан начнется строительство поликлиники на 250 посетителей в день. Это крупный объект, состоящий из четырех блоков, строительство которого будет идти в течение двух лет. Специалисты Управления капитального строительства правительства Бурятии встретились с администрацией Курумканского района на месте будущей строительной площадки и обсудили детали работы.Согласно проекту, новое здание возведут на месте старого. В нем будет располагаться взрослая поликлиника на 205 посещений, детская поликлиника на 45 посещений, серологическая и паразитологическая лаборатории, а также административное здание.«Первое, что предстоит сделать подрядчику- это демонтировать старую поликлинику, состоящую из двух корпусов. В ходе строительства могут возникнуть первые трудности, связанные с выносом сетей электроснабжения, связи и ВОЛС, а также предстоит перекрыть часть прилегающей улицы. Эти вопросы и пути их решения обсудили с представителями администрации района, руководством больницы», - рассказал главный инженер Управления капитального строительства Бурятии Евегний Путятин.По словам главного врача медицинского учреждения, старое здание детской поликлиники было построено в 60-х годах прошлого века, а здание взрослой поликлиники и вовсе в начале прошлого века.«На сегодняшний день поликлиника обслуживает население всего района. Площадей в старом здании не хватает, коридоры и кабинеты узкие. Здание уже не соответствует современным нормам СанПина. Кроме этого, из-за нехватки помещений какие-то услуги приходится осуществлять в других зданиях. К примеру, нашим пациентам приходится сдавать кровь и анализы в одном месте, а проходить рентген в другом. Поэтому очень ждем, когда у нас появится новое большое здание, в котором разместятся все наши специалисты», - рассказала главный врач Курумканской центральной районной больницы Виктория Мунхоева.Фото: УКС ПРБ