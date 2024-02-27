Общество 27.02.2024 в 09:27
В Улан-Удэ сегодня начнут разбирать ледовый городок
Все работы планируется завершить до конца недели
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ мобильные бригады Комбината по благоустройству начнут разбирать ледовый городок. В первую очередь, демонтируют деревянную горку, которая в связи с предстоящим потеплением становится уже небезопасной для детей. После того, как Горсвет уберет световые иллюминации, начнется демонтаж ледовых фигур.
Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, все работы планируется завершить до конца недели. Разобранные конструкции и иллюминация будут храниться до следующего нового года.
«В этом раз новогодний городок получился по-особенному нарядным. Каждый год стараемся сделать главную елку Улан-Удэ интереснее, красивее, ярче. Если у вас есть какие-то предложения, идеи, как еще можно украсить площадь Советов на Новый год, отправляйте их на сервис Активный горожанин. Обязательно учтем все ваши предложения, а лучшие используем при оформлении новогоднего городка», - пообещал градоначальник.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, все работы планируется завершить до конца недели. Разобранные конструкции и иллюминация будут храниться до следующего нового года.
«В этом раз новогодний городок получился по-особенному нарядным. Каждый год стараемся сделать главную елку Улан-Удэ интереснее, красивее, ярче. Если у вас есть какие-то предложения, идеи, как еще можно украсить площадь Советов на Новый год, отправляйте их на сервис Активный горожанин. Обязательно учтем все ваши предложения, а лучшие используем при оформлении новогоднего городка», - пообещал градоначальник.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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