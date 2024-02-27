Завершился первый Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции

– Мне кажется, лучше полигона «Сулус» сейчас в России нет. Полигон сделан так, что на нём можно работать без перерывов на дистанции до 4 км днём и ночью. Он позволяет тренировать снайперов, готовить высокопрофессиональных стрелков и проводить соревнования высокого уровня. Мы совместно с Федерацией боевого снайпинга исходим из того, что сегодня наши сограждане, наши бойцы воюют в зоне специальной военной операции. Нужно напомнить людям о том, как держать в руках оружие, что надо быть готовым защищать свою Родину. Нам показалось правильным не просто провести соревнования по высокоточной стрельбе, а провести турнир там, где выросла целая плеяда легендарных снайперов, – сказал Юрий Трутнев.





Третье место этапа «Ночь» турнира присуждено паре с позывными «Физрук» и «Ридик», второе – Дмитрию Радченко и Сергею Кириченко, первое – паре с позывными «Физрук» и «Ридик». Третье место этапа «День» заняла снайперская пара «Добрый» и «Кедр», второе место – снайпер Дмитрий Радченко и корректировщик Сергей Кириченко, первое – снайпер Сергей Яковлев и корректировщик Василий Яковлев. Лауреаты третьего места двух этапов награждены сертификатами на пятьсот тысяч рублей. Призёрам, занявшим второе место, вручили ключи от нового вездехода «Сокол». Победители соревнований получили внедорожные пикапы. Также участникам соревнований были вручены специальные призы.





– Прошёл очень страстный яркий всероссийский турнир. Хочется от имени всех стрелков, организаторов, якутян сказать всем прибывшим издалека огромное спасибо за ваше участие, за ваше стремление и за ваш характер. Настоящие снайперы – это люди с твёрдым, мужским, железным характером, – сказал руководитель учебно-тренировочного центра полигона, Герой Российской Федерации Александр Колесов и вручил вице-премьеру памятный знак о проведении соревнований.





– Судьи провели работу в достаточно сложных условиях, – поблагодарил судей турнира Юрий Трутнев и вручил специальный приз – хронограф – за организацию работы судейской бригады старшему судье соревнований с позывным «Марк».





– Конечно, мы уже думаем и над следующим турниром. Глава Якутии нам сказал, что самая хорошая погода в республике в октябре. Появилась идея провести второй турнир уже в октябре 2024 года. Мы также думали над тем, что можно сделать лучше. На следующих соревнованиях мы ещё сильнее уйдём в сторону боевого снайпинга, и стрелять участники будут с глушителем, – резюмировал Юрий Трутнев.





24 февраля в Якутске определили победителей первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Награды победителям вручили полпред президента РФ в ДФО, главный судья турнира Юрий Трутнев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Герой России, гвардии майор, заместитель главного судьи Ярослав Якубов.Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что появление специализированного полигона в Якутии позволит более активно возрождать традиции снайперского искусства, которое всегда было развито у якутян.Напомним, о значимости открытия такого полигона и именно в Якутии говорится и в приветствии президента России Владимира Путина, которое он направил всем участникам. В приветствии, в частности, говорится: «Глубоко символично, что турнир проводится в Якутии – на родине этого мужественного, сильного духом человека, фронтовика, участника легендарного Парада Победы. Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей – мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока».Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии