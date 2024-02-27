Общество 27.02.2024 в 10:17

Депутаты Хурала Бурятии хотят призвать ТГК-14 к ответу

По их словам, компания не реагирует на обращения по поводу «черного неба»
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Текст: Станислав Сергеев
Депутаты Хурала Бурятии хотят призвать ТГК-14 к ответу
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты в очередной раз решили использовать час заявлений, чтобы пожаловаться на черное небо в разных частях города. Например, Игорь Марковец рассказал о поселке Загорск, который в этом году снова накрыло сажей и пеплом.

- У людей возникает законный вопрос: почему весь поселок в этом году накрыло черным смогом? – говорил депутат.

По его словам, рядом находится школа, детский сад, новый стадион – и все это покрыто сажей. При этом в ТГК-14, которая отвечает за коптящую котельную, не выказывают заинтересованности в решении этой проблемы.

- Пишем, звоним – ноль эмоций, как будто в ТГК-14 забыли, что они несут еще и экологическую ответственность, - жаловался депутат.

Сейчас загорской котельной занялась прокуратура. Но проблема черного неба касается не только Загорска. Так, депутат Олег Бадлуев рассказал про еще две подобные котельные – в поселках Аэропорт и Бурвод. Он напомнил, что скоро начнется сезон посадок растений на участках.

- Прежде чем приступить к посадкам на грядках, люди собирают золу. И только потом высаживают растения, – обрисовал он ситуацию.

Он предложил поднимать этот вопрос не только в часе заявлений на сессии, но обсуждать на комитетах, на Совете Хурала. И все-таки призвать ТГК-14 к ответу.

Фото: «Номер один»
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