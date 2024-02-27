В Хурале Бурятии пожаловались на исчезнувшие ледяные горки

Вопрос на сегодняшней сессии подняла вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова. По ее словам, во дворах перестали появляться ледяные горки – управляющие компании просто отказываются их возводить. Ведь теперь горки законом приравнены к аттракционам, а значит, чтобы построить такой объект, нужно собрать кипу документов и пройти процедуру сертификации.Проводят ее специализированные организации, которых в Улан-Удэ нет. То есть. «управляшке» нужно привезти в Улан-Удэ специалиста, оплатить ему проезд, питание, проживание и так далее. Плюс самом процедура…- Управляющей компании проще отказаться вообще возводить ледяные горки для детей. А мы знаем, что детям нужно больше времени проводить на свежем воздухе, - говорила Татьяна Мантатова.При этом, по ее словам, Ростехнадзор регулярно проводит проверки по всей Бурятии и выносит предписания о сносе ледяных горок.Эту же тему на сессии Хурала поднял и депутат Николай Дашеев. Он обратился к Чингису Матхееву, который претендовал на продление его срока работы как уполномоченного по правам предпринимателей.По словам Николая Дашеева, в Бурятии нужно создать свою организацию по сертификации и стандартизации, чтобы упростить предпринимателям прохождение процедур, связанных с оформлением аттракционов. Причем, это касается не только ледяных горок, но любых развлекательных объектов, приравненных к аттракционам.Учитывая, что сертификацию нужно проходить каждый год, а сама процедура не только дорогостоящая, но и длительная, появление в республике такого органа действительно могло бы стать драйвером для развития сферы развлечений.Фото: «Номер один»