Общество 27.02.2024 в 10:48

В Хурале Бурятии пожаловались на исчезнувшие ледяные горки

Депутаты призывают упростить «управляшкам» процедуры сертификации зимних аттракционов
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Текст: Станислав Сергеев
В Хурале Бурятии пожаловались на исчезнувшие ледяные горки
Вопрос на сегодняшней сессии подняла вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова. По ее словам, во дворах перестали появляться ледяные горки – управляющие компании просто отказываются их возводить. Ведь теперь горки законом приравнены к аттракционам, а значит, чтобы построить такой объект, нужно собрать кипу документов и пройти процедуру сертификации.

Проводят ее специализированные организации, которых в Улан-Удэ нет. То есть. «управляшке» нужно привезти в Улан-Удэ специалиста, оплатить ему проезд, питание, проживание и так далее. Плюс самом процедура…

- Управляющей компании проще отказаться вообще возводить ледяные горки для детей. А мы знаем, что детям нужно больше времени проводить на свежем воздухе, - говорила Татьяна Мантатова.

При этом, по ее словам, Ростехнадзор регулярно проводит проверки по всей Бурятии и выносит предписания о сносе ледяных горок.

Эту же тему на сессии Хурала поднял и депутат Николай Дашеев. Он обратился к Чингису Матхееву, который претендовал на продление его срока работы как уполномоченного по правам предпринимателей.

По словам Николая Дашеева, в Бурятии нужно создать свою организацию по сертификации и стандартизации, чтобы упростить предпринимателям прохождение процедур, связанных с оформлением аттракционов. Причем, это касается не только ледяных горок, но любых развлекательных объектов, приравненных к аттракционам.

Учитывая, что сертификацию нужно проходить каждый год, а сама процедура не только дорогостоящая, но и длительная, появление в республике такого органа действительно могло бы стать драйвером для развития сферы развлечений.

Фото: «Номер один»
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