В Бурятии следователи занялись ситуацией в Татаурово

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей села Татаурово в Бурятии. Об этом сообщили в республиканском следственном ведомстве.«В СМИ обсуждается ситуация с переселением из аварийного жилья жителей села Татаурово. Отмечается, в частности, что многоквартирный дом был признан аварийным в прошлом году, однако его жителям не было предоставлено жилье из маневренного фонда, поэтому они вынуждены арендовать квартиры или проживать у родственников. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Бурятия организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.Фото: «Номер один»