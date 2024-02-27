Общество 27.02.2024 в 10:57

В Бурятии следователи занялись ситуацией в Татаурово

О ходе проверки доложат главе Следкома России
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии следователи занялись ситуацией в Татаурово
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей села Татаурово в Бурятии. Об этом сообщили в республиканском следственном ведомстве.

«В СМИ обсуждается ситуация с переселением из аварийного жилья жителей села Татаурово. Отмечается, в частности, что многоквартирный дом был признан аварийным в прошлом году, однако его жителям не было предоставлено жилье из маневренного фонда, поэтому они вынуждены арендовать квартиры или проживать у родственников. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Бурятия организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.

Фото: «Номер один»
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