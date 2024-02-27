Молодой десантник из Бурятии погиб на спецоперации

25 февраля в селе Курумкан простились с 21-летним Анатолием Зверьковым. Он погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.Как сообщил вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7», Анатолий Зверьков родился 11 февраля 2002 года. Учился в Курумканской средней школе №2. Был единственным сыном в семье.«В школе Толя имел успехи в изучении Технологии, был очень старательным мальчиком, участвовал в районной олимпиаде по этому предмету. Посещал несколько лет школьный кружок «Мастерок». Хорошо рисовал и делал что-либо из дерева, например, домашнюю утварь. Активно принимал участие в классных и школьных делах. Запомнился как очень светлый, добрый, любознательный мальчик. По характеру был очень скромным человеком», - рассказали в чате.После окончания школы Анатолий Зверьков поступил в Могойтинский филиал Байкальского колледжа туризма и сервиса. Затем был призван на срочную службу в ряды Российской армии, где после подписал контракт.Фото: «Курумкан-инфо.24/7»