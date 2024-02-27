Жители Улан-Удэ активно регистрируют машино-места

В Бурятии почти в 15 раз увеличилось число зарегистрированных машино-мест, сообщили в Управлении Росреестра по Республике Бурятия. Так, в 2023 году было оформлено около 370 прав на машино-места, а годом ранее - всего 25.Как напомнили в Росреестре, с 1 января 2017 года машино-места как и помещения, стали объектами недвижимости.«Машино-место определяется как часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, ограниченная либо частично ограниченная строительными или другими ограждающими конструкциями, границы которой определены в соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете порядке. Нормативно установлены минимальные размеры машино-места - 5,3 х 2,5 м, в то время как максимальный размер не ограничен», - рассказали в ведомстве.Значительный рост числа зарегистрированных машино-мест в Улан-Удэ в Росреестре связывают с завершением строительства и регистрацией новых многоквартирных домов, в частности, на улице Модогоева, проспекте 50 лет Октября, проспекте Строителей и в 140Б микрорайоне. Однако жильцы «старых» многоквартирных домов на улицах Пестеля и Цивилева также смогли оформить свои права на машино-места.«В настоящее время законодательство значительно упростило жизнь обладателям машино-мест. До 1 января 2017 года пользование машино-местом могло осуществляться только на праве долевой собственности на помещение или здание, в котором такое машино-место располагается. На практике это создавало ряд трудностей, например, при продаже машино-места в виде доли в праве требовалось информировать остальных участников долевой собственности паркинга и предложить им покупку в первоочередном порядке. Сейчас же собственник доли может получить физическое машино-место», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Бурятия Сарра Хайруллина.Для выделения такого места не требуется согласия других участников долевой собственности, достаточно представить соглашение всех собственников или решение общего собрания в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. После выделения последней доли и регистрации права собственности на машино-место, общая долевая собственность на помещение, где находятся машино-места, прекращается.Оставшаяся собственность после выделения долей и регистрации прав на машино-места является общей собственностью собственников машино-мест и включает в себя помещения, здания, сооружения, предназначенные для размещения транспортных средств, а также дороги или проходы к машино-местам.Фото: «Номер один»