Общество 27.02.2024 в 12:10

В Бурятии будут поощрять убийство хищников

Депутаты Хурала внесли изменения в закон об охоте
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии будут поощрять убийство хищников
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели изменения в республиканский закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».

Суть нововведений в том, что лица, впервые получающие охотничий билет, будут проходить проверку знаний, входящих в охотничий минимум. Также обязанность по проверке знаний охотминимума устанавливается для лиц, получающих охотничий билет повторно, если предыдущий был аннулирован. Согласно федеральному закону, охотминимум включает в себя знание требований безопасности при охоте, ограничений в сфере охоты и основ биологии диких животных, а также навыки безопасного обращения с оружием, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. До этого времени будет разработан и утвержден порядок тестирования и проведения экзамена по охотминимуму.

По словам депутата Евгения Кучумова, закон своевременный, поскольку республика теряет культурное наследие. Ведь живущие здесь народы охотились испокон веков.

- Что такое современная охота? Это джип на больших колесах, техника, которая везде может проехать, охотничьи карабины, современные прицелы, тепловизоры, которые не оставляют животным шанса. К большому сожалению, если так будут относиться к охоте, у нас через 5-10 лет дикого зверя не останется. Очень важно сохранить биоресурсы для последующих поколений. Этот закон подразумевает, что охотники должны сдавать экзамены, знать, какие биоресурсы находятся, в каких местах он может охотиться, правила по оружию, и, соответственно, сама культура охоты должна прививаться гражданам с первых дней занятий охотой. Прошу на это обратиться на это особое внимание. Охота – это, прежде всего, культура. Прошу поддержать законопроект, он очень правильный, насущный, - сказал парламентарий.

Второе изменение в закон «Об охоте и охотничьих ресурсах» дает возможность органам местного самоуправления разрабатывать дополнительные меры поощрения охотников, участвующих в регулировании численности животных. Это позволит стимулировать охотников к высокому показателю добычи хищников. Кроме того, увеличена льготная квота с 20 до 25% для тех охотников, которые участвуют в регулировании численности хищных животных.

Фото: «Номер один»
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