Общество 27.02.2024 в 12:19

В Бурятии наказали жадного бизнесмена

Предприниматель платил работницам зарплату ниже минимума
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии наказали жадного бизнесмена
В Бурятии судебные приставы обязали работодателя внести записи в трудовые книжки двух бывших сотрудниц, которые работали в его магазине неофициально. Помимо этого, недобросовестному предпринимателю пришлось выплатить недоплату по зарплате и страховые взносы.

Как рассказали в УФССП Бурятии, в магазине индивидуального предпринимателя женщины 1,5 года проработали продавцами. Все это время трудовые отношения с ними не были оформлены, а зарплата выплачивалась ниже минимального размера оплаты труда. Добиваться справедливости им пришлось в суде.
 
В соответствии с исполнительными листами, поступившими в Службу судебных приставов, общая сумма задолженности по зарплате перед работницами составила свыше 127 тысяч рублей.
 
«Индивидуальному предпринимателю было вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности. Помимо этого, он был временно ограничен в праве выезда за пределы России. А в отношении его транспортных средств было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия», -  рассказал о примененных мерах принудительного исполнения заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.
 
В итоге благодаря принятым мерам решение суда было исполнено, а нарушенные трудовые права женщин восстановлены.

Фото: «Номер один»
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