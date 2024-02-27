В Бурятии наказали жадного бизнесмена

В Бурятии судебные приставы обязали работодателя внести записи в трудовые книжки двух бывших сотрудниц, которые работали в его магазине неофициально. Помимо этого, недобросовестному предпринимателю пришлось выплатить недоплату по зарплате и страховые взносы.Как рассказали в УФССП Бурятии, в магазине индивидуального предпринимателя женщины 1,5 года проработали продавцами. Все это время трудовые отношения с ними не были оформлены, а зарплата выплачивалась ниже минимального размера оплаты труда. Добиваться справедливости им пришлось в суде.В соответствии с исполнительными листами, поступившими в Службу судебных приставов, общая сумма задолженности по зарплате перед работницами составила свыше 127 тысяч рублей.«Индивидуальному предпринимателю было вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности. Помимо этого, он был временно ограничен в праве выезда за пределы России. А в отношении его транспортных средств было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия», - рассказал о примененных мерах принудительного исполнения заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.В итоге благодаря принятым мерам решение суда было исполнено, а нарушенные трудовые права женщин восстановлены.Фото: «Номер один»