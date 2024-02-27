Закон о гимне Бурятии привели в соответствие с нормами современного бурятского языка

На сегодняшней сессии Хурала депутаты внесли поправки в закон о Государственном гимне Республики Бурятия. В тексте слово «Республикын» заменено на слово «Уласай», слово «гимн» – на слова «hүлдэ дуун».Как отметил председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов, для приведения терминологии закона РБ «О государственном гимне Республики Бурятия» в соответствие с нормами современного бурятского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка внесены поправки в приложение к закону.«Приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия утвержден «Справочник общественно-политических терминов бурятского языка и наименований органов власти на бурятском языке». В нем приведены все основные наименования для органов власти и символов государственной власти», - пояснил парламентарий.Фото: Хурал Бурятии