Общество 27.02.2024 в 12:38

Закон о гимне Бурятии привели в соответствие с нормами современного бурятского языка

В документе появились слова «уласай» и «hүлдэ дуун»
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Текст: Станислав Сергеев
Закон о гимне Бурятии привели в соответствие с нормами современного бурятского языка
На сегодняшней сессии Хурала депутаты внесли поправки в закон о Государственном гимне Республики Бурятия. В тексте слово «Республикын» заменено на слово «Уласай», слово «гимн» – на слова «hүлдэ дуун».

Как отметил председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов, для приведения терминологии закона РБ «О государственном гимне Республики Бурятия» в соответствие с нормами современного бурятского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка внесены поправки в приложение к закону.

«Приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия утвержден «Справочник общественно-политических терминов бурятского языка и наименований органов власти на бурятском языке». В нем приведены все основные наименования для органов власти и символов государственной власти», - пояснил парламентарий.

Фото: Хурал Бурятии
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