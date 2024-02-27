Общество 27.02.2024 в 12:56

В Бурятии часть социальных пособий за февраль выплатят досрочно

Речь идет о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии часть социальных пособий за февраль выплатят досрочно
Отделение СФР по Республике Бурятия сообщило, что произведет досрочные социальные выплаты через кредитные учреждения за февраль 2024 года. 1 марта через банки будут перечислены следующие ежемесячные выплаты и пособия за февраль:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

- на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Получателям ежемесячных выплат и пособий через отделения «Почты России» выплата за февраль будет произведена по графику с 3 по 21 марта.

Фото: «Номер один»
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с 21 по 27 февраля

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