В Бурятии часть социальных пособий за февраль выплатят досрочно

Отделение СФР по Республике Бурятия сообщило, что произведет досрочные социальные выплаты через кредитные учреждения за февраль 2024 года. 1 марта через банки будут перечислены следующие ежемесячные выплаты и пособия за февраль:- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;- пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;- на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.Получателям ежемесячных выплат и пособий через отделения «Почты России» выплата за февраль будет произведена по графику с 3 по 21 марта.Фото: «Номер один»