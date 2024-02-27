Общество 27.02.2024 в 13:12

Мэр Улан-Удэ прокатился на новом «Богатыре»

По словам градоначальника, в новых трамваях пассажирам будет комфортно
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ прокатился на новом «Богатыре»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков  прокатился на новом трамвае «Богатырь». Об этом градоначальник рассказал в соцсетях.

«Решил проверить лично, как он ездит и удобно ли на нем будет нашим горожанам. Скажу честно, удобно. Новые «Богатыри» шире и просторнее «Львят», и это очень здорово», - поделился впечатлениями мэр.

Как сообщил Игорь Шутенков, кресла в вагоне «Богатырей» расположены «десантным» способом.

«Это значит, что будет удобно ездить пожилым людям, маломобильным гражданам, мамочкам с детьми и колясками. Больше всех времени в вагоне проводят водитель и кондуктор, и радует, что им теперь будет комфортно работать весь день», - отметил мэр.

Новые «Богатыри» скоро выйдут на линию. Напомним, город закупил два таких трамвая.

Фото: соцсети мэра Улан-Удэ
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